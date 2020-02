Sanremo 2020, Fiorello apre il Festival ma una donna lo blocca. Lui sbotta in diretta: «Non è il momento». Fiorello ha aperto la 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana ed ha presentato il suo «amico» Amadeus, conduttore della kermesse.



Fiorello entra in teatro vestito con l'abito di Don Matteo «perché da solo questo vestito fa il 35%». Ma mentre attraversa la platea dell'Ariston viene bloccato da una donna con un telefonino in mano che gli chiede un delfie. Il marito cerca di fermare la moglie, ma lei insiste. Fiorello sorride alla donna ed esclama: «Ascolti suo marito, non è il momento».



Poi la frecciata ironica: «Amadeus stai attento, perché questi sono i minuti che precedono la fine della tua carriera. Ti tolgono anche i Soliti Ignoti. Già lo vedo i Soliti Ignoti condotti da Alessandro Greco». Risate in studio.