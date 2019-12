Sanremo 2020, Lady Gaga tra gli ospiti? «La popstar avrebbe rifiutato, ecco chi potrebbe sostituirla»

Continuano a rincorrersi le notizie sul cast e gli ospiti internazionali di Sanremo 2020. Dopo la querelle tra Chiara Ferragni e il Codacons, arriva il grande rifiuto di Lady Gaga. La popstar di origini italiane, non esaudirà il desiderio di numerosi fan che la volevano sul palco dell'Ariston. Un'occasione persa per la settantesima edizione, nonostante l'impegno del direttore artistico Amadeus. E intanto, spuntano già i nomi di chi potrebbe sostituirla.

Secondo le indiscrezioni, Lady Germanotta - pluripremiata e apprezzatissima come cantante ma anche come attrice- avrebbe deciso di rifiutare l'invito. Sul settimanale "Chi" si legge che Amadeus potrebbe sostituirla addirittura con il suo partner in "A Star Is Born", l'attore Bradley Cooper, e con Meryl Streep. L'esibizione agli Oscar di Cooper e Lady Gaga aveva persino alimentato il gossip su un presunto flirt tra i due. L'interprete de "Il Lato positivo", dunque, sarebbe sembrato il miglior sostituto per quanto riguarda l'appeal mediatico.

Nessuna notizia ufficiale - tuttavia - né sull'effettivo rifiuto, né sugli ospiti che andrebbero a colmare questa lacuna dando alla kermesse sanremese quel respiro internazionale che ci si aspetta.

Per quanto riguarda il cast dei conduttori, sembrerebbe escluso per il momento il nome di Chiara Ferragni, mentre Monica Bellucci potrebbe essere scelta come ospite e non come padrona di casa.

Ultimo aggiornamento: 19:13

