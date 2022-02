Sanremo 2020, Massimo Ranieri ha vinto il premio della critica: il trionfo a 70 anni con «Lettera di là dal mare»

«Questo è un mestiere bellissimo, dove a 70 anni ti puoi sentire come un ragazzino alla sua prima volta». Massimo Ranieri quasi non ci crede di aver vinto il Premio della critica del Sanremo 2022 con “Lettera di là del mare”.

«Ma è il premio che porta il nome di Mia Martini? E poi è mio o di Fabio Ilacqua, l'autore del testo?», si chiede. È suo, di Giovanni Calone, highlander della canzone (e del cinema, e del teatro, e della televisione) italiana, che si è rimesso in gara tra i diciottenni della generazione streaming. Ha vinto, con distacco su Giovanni Truppi, un derby tutto napoletano, seguiti da Elisa, terza.

In aprile uscirà il suo nuovo album, prodotto da Gino Vannelli, con inediti di Ivano Fossati, Giuliano Sangiorgi, Pino Donaggio, oltre al brano presentato al terzo Sanremo di Amadeus. Stasera parte ottavo: «Io speriamo che me la cavo, ma l'importante è che la mia canzone sia arrivata, che un dinosauro come me possa ancora battersi con i giovanotti della musica liquida, che Sanremo sia ancora l'arena principale della nostra musica pop. Io l'ho vinto nel lontano 1988, ci sono tornato dopo 25 anni e ho esordito qui nel fatidico 1968, avevo 17 anni. Posso solo ringraziare i giornalisti che mi hanno votato, che mi hanno regalato un alloro a cui non avevo nemmeno pensato. E Mimì, piccola grande donna che amava la mia Napoli, la nostra canzone, classica e moderna: questo premio porta il suo nome ed io ne sono ancora più orgoglioso».