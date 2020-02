Sanremo 2020, Ornella Vanoni duetta con Alberto Urso. Standing ovation. Ma i fan non perdonano: «Ha stonato»​. Nella serata dei duetti, Ornella Vanoni ha cantato La voce del silenzio di Mina in coppia con Alberto Urso. Tutti in piedi. Ed è subito boom social.

LEGGI ANCHE Sanremo 2020, Cristiano Ronaldo e lo scambio di regali con Amadeus. I fan notano un dettaglio: «Non è possibile»

Tanti i commenti su Twitter. «Quando c'è lei sul palco non ce n'è per nessuno». E ancora: «È una leggenda». Ma spunta anche qualche hater: «A un certo punto bisognerebbe smettere di cantare, era fuori tempo». E ancora: «Ha stonato». Ma Ornella Vanoni è una leggenda e quando lei è sul palco è show.

Ultimo aggiornamento: 23:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA