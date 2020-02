Sanremo 2020, notte di festa con Benigni e Ronaldo nella gran serata dei duetti

Il Festival settantenne si fa la festa. E ne ha ben d'onde, visto che porta a casa, anche nella seconda serata, in cui di solito si registrano inevitabili flessioni, ascolti record: 53.5% di share e una media di 9.693.000 telespettatori, il miglior risultato dal 1995. Ma qui, più dei telenumeri dovrebbero contare le canzoni. Così, si mettono in mostra i gioielli di famiglia, alcune delle canzoni che hanno fatto la storia di Sanremo. Inizia Zarrillo con Fausto Leali, l'interprete originale di «Deborah» (Sanremo 68), in uno scoppiettare di ottoni e di ingenuo rhythm and blues. Junior Cally, dopo le polemiche della vigilia e l'ultimo posto - un voto politico? - incassato dalla giuria demoscopica, si toglie qualche sassolino dalle scarpe: con i Viito - molti nomi dell'underground italiano entrano per la prima volta nelle case degli italiani - rilegge «Vado al massimo» (1983) aggiungendo qualche barra, come si chiamano i versi nel rap, contro «questi che fanno discorsi» e «non hanno mai niente da dire. In mezzo a questi pesci grossi preferisco le Sardine», si accalora: nei giorni scorsi aveva definito Salvini, il suo grande accusatore pubblico, come «un pesce grande a cui non voglio rispondere». Poi ha cambiato idea approfittandone per un endorsement al neonato movimento: versione approvata da Vasco Rossi.

Masini divide con Arisa le «Vacanze romane» dei Matia Bazar (83), ma la Ruggiero è irraggiungibile. Riki affronta un brano lontano da lui come «L'edera» (58) e con Ana Mena aggiunge ritmi e parole che nulla c'entrano. Gualazzi e la splendida Molinari sono raffinati in «E se domani» (64). Anastasio reinventa con la Pfm e il suo flow «Spalle al muro» (91) riflettendo su vecchi e giovani, sui rapporti tra generazioni, come faceva Renato Zero: «Arriverà il giorno in cui resterete voi indietro». Urso divide «La voce del silenzio» (68) con la Vanoni. Levante con la Michielin e Maria Antonietta declina «Si può dare di più» (87) come trio al femminile. Rancore (più Dardust e la Rappresentante di Lista) si misura ottimamente con «Luce» (2001), Elodie è onesta in «Adesso tu» (86) con il piano di Aeham Ahmad, Achille Lauro sorprende con Annalisa e «Gli uomini non cambiano» (92), Elettra Lamborghini e Myss Keta amoreggiano sulle note di «Non succederà più» (canzone ospite nel 1982). Le Vibrazioni e Canova rievocano la Oxa di «Un'emozione da poco» (78), Diodato scala posizioni con «24.000 baci» e Nina Zilli, l'ultimo è Francesco Gabbani con l'ultimo colpo di scena, politico?, della serata: intona «L'italiano» (83) di Cutugno in tenuta da astronauta e sbandierando il tricolore, ma nel finale si fa raggiungere da sbandieratori di tutti i colori e le razze, anche loro, vuole dire, italiani veri.



Mika canta De Andrè,, quando ha reagito con l'hashtag «Fiorellostaizitto» alla messa in onda a notte fonda del suo show. Lo show è asciugato, anzi no, perchée le due donne della serata, la mora(e vai con il campione in sala e le gag sulla Juve e l'Inter, squadra del cuore del conduttore) e la bionda Alketa Vejsiu in quota Albania. La prima vince la battaglia di curve, la seconda se la cava meglio con l'italiano, ma il loro contributo è poca cosa, confermando che - Rula Jebreal a parte - si poteva scegliere meglio. Come conferma l'arrivo di Fiorella Mannoia, Laura Pausini, Gianna Nannini, Giorgia, Alessandra Amoroso, Elisa ed Emma, che sotto lo slogan «Una, nessuna e centomila», si ritroveranno insieme il 19 settembre all'arena Campovolo di Reggio Emilia. I proventi saranno destinati a centri contro la violenza sulle donne. Che il Festival sessista stia diventando femminista?

Non esageriamo, ma comunque in testa nella classifica di manche c'è una donna, Tosca, che divide una deliziosa «Piazza grande» (72) bilingue con Silvia Perez Cruz. Dopo il tiro ai migliori delle prime due serate, con una classifica nonsense frutto di una giuria chissà quanto e come demoscopica, ieri a riequilibrare le cose ci si sono messi i professori dell'orchestra dell'Ariston. Secondo è Piero Pelù, che grazie ad un rockettaro «Cuore matto» con miniduetto virtuale con Little Tony, può puntare al podio, visto che è terzo nella precedente classica parziale, dove i Pinguini Tattici Nucleari erano quarti, mentre con il loro divertente medley festivaliero centrano addirittura la terza posizione. Ridimensionate le speranze di Gabbani, fino a l'altro ieri in testa e in questa manche solo ottavo. Ma bisognerà aspettare che i due risultati siamo messi insieme: solo stamane avremo la nuova classifica parziale. Stasera vota la sala stampa, tra gli ospiti ci saranno Ghali, Antonella Clerici, la fidanzata di Valentino Rossi Francesca Sofia Novello e, a sorpresa, Coez. Ma, soprattutto, torna Fiorello, forse con il costume del Coniglio del «Cantante mascherato», e duetta «Quando quando quando» con Tony Renis.

