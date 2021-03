Sanremo 2021, ecco a che ora finisce l'ultima serata

Se lo chiedono tutti: Sanremo 2021 a che ora finisce la serata finale? È tutto pronto nelle case degli italiani per l'ultima puntata del Fesvital. Stuzzichini, un po' di vino, qualcosa da mangiare, qualche amico (rigorosamente in chat) e tutta la famiglia davanti alla televisione per vedere Fiorello, Amadeus e i cantanti in diretta dal teatro Aristo.

Sono due le domande che gli italiani si pongono alla vigilia dell'ultimo altto della kermesse: a che ora finisce la serata finale di Sanremo? E' questa - insieme al toto vincitore - la domanda che tutti si fanno. La verità è che in molti, moltissimi, sapranno il nome del vincitore di Sanremo solo domenica mattina, perché la proclamazione del vincitore secondo la scaletta della serata finale di Sanremo è prevista ben oltre le 2 di notte. Il collegamento con il teatro Ariston dovrebbe chiudersi alle 2.30 di notte. Un orario per "pochi" intimi.

