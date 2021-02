Sanremo 2021, Barbara Palombelli conduttrice della serata del venerdì: un concorrente falso positivo al Covid

Sarà Barbara Palombelli la quarta protagonista femminile del Festival di Sanremo 2021. Giornalista di lungo corso, conduttrice radiofonica e volto televisivo con all'attivo il maggior numero di ore di presenza sul piccolo schermo all'anno. La Palombelli calcherà il palcoscenico del Teatro Ariston durante la serata del venerdì al fianco del direttore artistico e conduttore Amadeus.

È risultato negativo il tampone molecolare effettuato ieri da Moreno Conficconi, in arte Moreno il Biondo degli Extraliscio, in gara al Festival di Sanremo. Moreno Il Biondo era risultato positivo al test rapido, effettuato come da protocollo del festival mercoledì prima di accedere alle prove al Teatro Ariston. A seguito di ciò si sono resi necessari l'isolamento fiduciario e il tampone molecolare per tutti i componenti del gruppo. Il risultato del tampone molecolare di Moreno Il Biondo arrivato oggi, venerdì 19 febbraio, sostituisce il risultato del tampone antigenico, determinando che si è trattato di un falso positivo.

