Sanremo 2021, diretta quarta serata: Gaudiano è il vincitore delle Nuove Proposte, chiusura prevista alle 2.39

Ore 21.28. Al quarto posto Wrongonyou, al terzo Folcast, al secondo Davide Shorty. Il vincitore delle Nuove Proposte è Gaudiano.

Ore 21.27. Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, sul palco per la premiazione: «Spero che questi giovani rappresentino l'Italia che riparte».

Ore 21.19. Il premio della critica Mia Martini va a Wrongonyou. Il premio della sala stampa Lucio Dalla va a Davide Shorty.

Ore 21.17. Stop al televoto, a breve il vincitore della categoria Nuove Proposte.

Ore 21.12. Arriva il turno di Wrongonyou con la sua "Lezioni di volo".

Ore 21.08. La gara prosegue con Gaudiano e la sua "Polvere da sparo".

Ore 21.04. Tocca ora a Folcast con "Scopriti".

Ore 20.58. Si parte con Davide Shorty e la sua canzone "Regina".

Ore 20.56. Il conduttore invita sul palco Beatrice Venezi, direttrice d'orchestra che condurrà insieme ad Amadeus la finale delle "Nuove Proposte".

Sanremo 2021, Beatrice Venezi, chi è la direttrice d'orchestra super ospite della quarta serata

Ore 20.51. Tocca a Fiorello aprire la quarta serata del Festival di Saneremo, entrando in scena con la parrucca anni '80-'90, un assaggio dell'annunciato duetto su "Siamo donne", portato all'Ariston da Sabrina Salerno e Jo Squillo nel 1991. «Con i baffetti tagliati mi dicono che assomiglio a D'Alema senza baffetti», scherza, mentre saltella e invita a «fare sport: muovetevi, sennò non ci arrivate all'età mia. Bisogna fare sport: da ragazzini si fa il calcio, poi il calcetto, poi il tennis, poi le bocce. Più il tempo passa, più le palle rimpiccioliscono».

