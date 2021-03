Sanremo 2021, Ermal Meta e la gaffe clamorosa di Serena Bortone: «Sei arrivato in Italia su un barcone». La risposta è epica

Nessuno vorrebbe trovarsi nei panni degli autori del programma "Oggi è un altro giorno", il talk show in onda su Rai1, dopo la gaffe clamorosa commessa dalla conduttrice Serena Bortone che ieri, in collegamento con il cantante Ermal Meta, ne ha combinata una davvero grossa. Mentre intervistava l'artista di orgine albanese, che ha portato a Sanremo il suo brano "Un milione di cose da dirti, la giornalista ha pensato bene di raccontare la vita del cantante. Peccato però che fosse stata informata male.

Parlando dell'arrivo di Meta nel nostro paese la Bortone ha dichiarato: «Sappiamo che tu sei arrivato in Italia a tredici anni su un barcone…”. Ma non era affatto vero. E Meta ci ha giustamente tenuto a precisarlo, va detto, con molto garbo. “In realtà io non sono mai arrivato sul barcone. Mi sarebbe piaciuto molto perché il contatto con l’acqua lo adoro. Non ho avuto la fortuna di vivere questa esperienza”, le ha replicato. Gelo in studio. A fine collegamento la conduttrice ha cercato di recuperare dicendo: “Evviva i barconi che trasportano persone che hanno bisogno di aiuto, nel senso evviva se noi riusciamo ad aiutarle, saremmo persone migliori sempre e questo lo dobbiamo sempre pensare”, la toppa è peggio del buco?

EVVIVA I BARCONI CHE TRASPORTANO ANIME. Ermal Meta. pic.twitter.com/RWSNCg1EmE — Le MetaMorizzate (@Meta__Moro) March 3, 2021

