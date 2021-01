Sanremo 2021, Fiorello da Fazio: «Amadeus mi ha detto che se si contagia lo conduco io»

«Amadeus mi ha detto che se si contagia la settimana prima del Festival, Sanremo quest'anno lo conduco io». Il solito Fiorello ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Rai3 scherza in collegamento insieme ad Amadeus e Vincenzo Mollica. «Stamattina sai che m'ha detto Amadeus? - ha raccontato Fiorello a Fazio - Mi chiama e rideva e ha detto una cosa terribile: mi dice 'oh lo sai, pensa se prima di partire per Sanremo io mi ammalo...e Sanremo lo fai tu da solo'. Gli ho detto 'ma che sei scemo???'».

APPROFONDIMENTI VERSO IL 2 MARZO Sanremo 2021, c'è l'ok degli esperti. Rezza:... TELEVISIONE Sanremo 2021, Al Bano: «Inutile farlo con protocolli sanitari,... FESTIVAL Sanremo 2021, Can Yaman sarà ospite di Amadeus all'Ariston

«Sarà un Sanremo festoso, bello come quello dell'anno scorso dove c'era il sentimento dell'amicizia, che questi due ragazzi...», dice Vincenzo Mollica.

Un balconcino per Vincenzo Mollica

«Io intanto voglio fare i complimenti...Vincenzo! Tu quest'anno non ci devi lasciare! Ho auto un'idea...sai che potremmo fare Amadeus? Potremmo mettere uno schermo sul balconcino fisso solo per Vincenzo che da casa quando vuole può apparire! Lui è lì», ha detto Fiorello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA