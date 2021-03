Sanremo 2021, Fiorello e l'anatema sulla prossima edizione: «Ariston pieno di pubblico, ma deve andare male»

Gag con "anatema" per la prossima edizione del Festival dal palco dell'Ariston. A lanciarlo, durante la serata finale, Fiorello che dopo aver ricordato l'annuncio di Amadeus («non ci sarà un Ama-ter»), scherza: «In bocca al lupo a quelli che verranno l'anno prossimo. Ve lo dico col cuore. Vi auguro questa platea piena di gente: in galleria, anche in mezzo all'orchestra, fuori dall'Ariston. Un festival pieno di gente, ma deve andare malissimo... Ve lo auguro. Vi diamo il pubblico, ma deve fare 5-6 milioni di telespettatori».

Ultimo aggiornamento: 23:31

