Sanremo 2021, Fiorello "svela" il futuro di Zingaretti: «Sindaco di Roma o opinionista da Barbara D'Urso

Rosario Fiorello porta sul palco di Sanremo 2021 le dimissioni del segretario del Pd, Nicola Zingaretti. «Non voglio fare un monologo comico perché sono affranto. Non sai che è successo oggi? Io mi ero limitato a fare due battutine su Zingaretti e lui che fa? Si è dimesso. Ma si può essere così suscettibili? E poi ha detto: 'mi dimetto perché mi vergogno, qui si parla solo di poltrone'. E di che vuole che si parli qui?», chiosa Fiorello scherzando sulla platea di poltrone vuote all'Ariston.

APPROFONDIMENTI EPIC FAIL Sanremo 2021, gaffe di Amadeus con Giuliano Sangiorgi e Fiorello... FESTIVAL Michele Bravi a Sanremo, il duetto con Arisa sulle note di Pino... FESTIVAL Vittoria Ceretti, chi è la top conduttrice della terza serata...

«Io mi sento in colpa - confessa ad Amadeus - vuoi sapere che succederà? Il ministro della Cultura, lui è bravo, diventa segretario del Pd. E Zingaretti ha due opzioni: o si candida a sindaco di Roma o fa l'opinionista dalla D'Urso» facendo riferimento al tweet del segretario del Pd in sostegno della presentatrice dopo la chiusura anticipata del suo programma Live - non è la D'Urso. E infine conclude indicando chi sarà il futuro segretario: «Dario Franceschini».

.@carmelitadurso in un programma che tratta argomenti molto diversi tra loro hai portato la voce della politica vicino alle persone. Ce n’è bisogno! #noneladurso — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) February 24, 2021

© RIPRODUZIONE RISERVATA