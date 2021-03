Sanremo 2021, Ibrahimovic dribbla giornalisti e paparazzi: niente hotel, alloggia nel suo yacht

Un colpo da fuoriclasse. Zlatan Ibrahimovic lascia a bocca asciutta fan e giornalisti e per la sua permanenza a Sanremo nei giorni del Festival sceglie una location galleggiante e lontana da occhi indiscreti: il suo yacht. L'imbarcazione da trenta metri è ormeggiata nel porto della città dei fiori e ci resterà per tutta la durata della kermesse. L'attaccante svedese, infatti, sarà ospite fisso sul palco dell'Ariston per tutte le serate, da oggi fino a sabato. Reduce dal brutto infortunio che lo terrà lontano dal campo per dieci giorni, Ibra potrebbe aver scelto la riservatezza del suo yacht anche per restare il più possibile lontano dal rischio Covid, circondato solo dal suo entourage sia in barca sia per gli spostamenti. Ed è sempre sul suo immenso yacht che svolgerà gli allenamenti personali per rimettersi in sesto.

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL Sanremo 2021, stasera il via: giovani e amarcord, i due volti del... L'INFERMERIA Milan, Ibrahimovic si ferma:rischia tre settimane di stop IL FESTIVAL Alex Schwazer ospite a Sanremo, fra gli sportivi anche Tomba e la...

Nell'attesa di vederlo per la prima volta nei panni di showman, Zlatan ieri si è cimentato nelle prova per la prima serata. Canterà, in coppia con Sinisa Mihajlovic, Io Vagabondo dei Nomadi. Ma non mancheranno i siparietti comici con Amadeus e Fiorello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA