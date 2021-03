Sanremo 2021, Irama deve ritirarsi per Covid: ma Amadeus cerca una soluzione per tenerlo

Le disposizioni anti-covid non fanno sconti neanche ai cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021. «A norma di regolamento, Irama deve ritirarsi dalla gara dei Big del Festival di Sanremo». Lo annuncia il direttore di Rai1, Claudio Fasulo. «Il collaboratore positivo al test rapido è risultato anche al molecolare, ed è stato trovat positivo anche un altro collaboratore. Tutti i contatti stretti delle ultime 48 ore devono osservare una quarantena di 10 giorni. 14 se c'è variante inglese. Aspettiamo comunicazione ufficiale dalla Asl, ma a termini di regolamento Irama si ritirerà».

APPROFONDIMENTI FESTIVAL Sanremo 2021, la classifica della prima serata: Annalisa in testa,... IL FESTIVAL Sanremo 2021, share 46.4% con 11 milioni 176 mila spettatori. Nel... IL FESTIVAL Sanremo 2021, il Festival di Amadeus e Fiorello fa rumore ma il... IL PROTAGONISTA Zlatan Ibrahimovic, lo show sul palco dell'Ariston: «Le... CHE REGINA Loredana Berté incanta l'Ariston. Solo per lei...

Sanremo 2021, Irama negativo ma rischia l'esclusione: stasera tocca ad Arisa

La soluzione

Amadeus chiederà a tutti i cantanti, se sono d'accordo, di mandare e tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale. Una soluzione che sarà valutata in queste ore.

«Chiederò a tutti i cantanti se sono d'accordo a tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale. Non c'è un vantaggio o uno vantaggio, perché non c'era il pubblico nella prova generale e non c'è nell'esibizione. Questo permetterebbe ad Irama di essere in una situazione che in altri tempi sarebbe stata impossibile. Ovviamente, devono essere tutti d'accordo», spiega Amadeus. «Lo faccio anche a tutela di tutti i concorrenti - ha detto il conduttore - perché questi ragazzi possano non vivere questa settimana come una spada di Damocle sulla testa per il terrore del Covid». «Ho pensato che potrebbe succedere ad altri», spiega Amadeus, che aggiunge che si tratta di una modifica al regolamento che va fatta oggi. «Perché accada, chiedo ai 25 cantanti in gara se sono d'accordo. Devo avere l'ok di tutti, entro stasera. È una tutela non solo per Irama, ma per tutti che rischiano di perdere un'occasione fantastica, e farò al più presto un giro con tutti i cantanti e le loro case discografiche», spiega il direttore artistico.

Fiorello: «Idea bellissima»

«Il mondo è cambiato, è cambiata la scuola, si fa la didattica a distanza, cambia tutto, le riunioni del presidente Consiglio si fanno a distanza, ma Sanremo non può cambiare? È un'idea meravigliosa far partecipare Irama con il video delle prove, spero che gli altri 25 Big accettino questa proposta», commenta Fiorello in conferenza stampa.

Ultimo aggiornamento: 13:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA