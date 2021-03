Sanremo 2021, i social: il casquè di Fedez tra le braccia di Damiano dei Maneskin diventa virale. Lauro «nuova divinità»

«Perchè Sanremo è Sanremo», queste le parole pronunciate da Amadeus, che aprono la terza puntata del Festival di Sanremo 2021. Parole che risuonano sui social come una campanella che segna l'ingresso in classe del popolo di Twitter, pronto a scatenarsi all'insegna dell'hashtag #sanremo2021. Da subito è Noemi, con la sua nuova forma, a scatenare l'entusiasmo degli spettatori social: «l'Italia è una repubblica democratica fondata su Noemi», commenta la sua sorprendente performance un utente twitter. «Io Noemi non l'ho mai vista così luminosa» scrive un altro.

APPROFONDIMENTI FESTIVAL Sanremo 2021, classifica serata cover: Ermal Meta primo, seconda... MA CHE DICI? Sanremo 2021, Fiorello e la battutaccia a Vittoria Ceretti:... SUPERSEXY Gaia, abito blu e scollatura vertiginosa all'Ariston con...

Pagelle terza serata, I Negramaro e Dalla? Meraviglioso (9), Noemi fuori tempo (5)

l'Italia è una repubblica democratica fondata su noemi #Sanremo2021 pic.twitter.com/VEF0j6wjhx — moni mangialibri™ ☕💐 (@llyfrausandrain) March 4, 2021

«Casadilego figlia di Loredana» è il commento più twittato che accompagna il duetto della giovane artista dai capelli blu (come quelli di Loredana Bertè) e Francesco Renga.

avvistata la prima figlia di loredana sul palco di sanremo #sanremo2021 pic.twitter.com/qnwXVw5a70 — benedetta:) (@legendoves) March 4, 2021

Il microfono di Fasma non funziona, Amadeus rientra sul palco ed interrompe l'esibizione: Twitter sobbalza, nel Dejavù dell'episodio dell'interruzione della performance di Morgan e Bugo nel lontano 2020. «AMADEUS CHE ENTRA SUL PALCO E INTERROMPE TUTTO QUA CI SIAMO AVVICINATI AI LIVELLI DI BUGO #Sanremo2021».

RAGA IL MICROFONO DI FASMA NON FUNZIONA ED È SUBITO “CHE SUCCEDE?” #Sanremo2021 pic.twitter.com/C17QmElAQr — NeonDemon (@NeonDem48212582) March 4, 2021

L'esibizione di Francesca Michielin e Fedez, tra le più attese della serata, regala grandi emozioni tra i twitters più appassionati. Il loro medley sulle note di "Felicità" di Al Bano e Romina Power, interpretato ossimoricamente dai due con volti seriosi, scatena i social. Ma l'entusiamo si accende quando Francesca Michielin ragala a Fedez i fiori appena consegnati nelle sue mani da Amadeus, «Facciamo una sera per uno» sorprende tutti la cantante. Da twitter solo grande ammirazione per il gesto avanguardistico.

Francesca Michielin literally said: “È ORA DI PORTARE UN PO’ DI PROGRESSO SU QUESTO PALCO” #Sanremo2021 pic.twitter.com/trCDy74MCS — sei una pianta morta a cui ho dato troppa acqua (@Tristan__esdpv) March 4, 2021

Grande ammirazione per l'attrice malata di sclerosi multipla, Antonella Ferrari. Il cui monologo incanta l'Ariston, portando un momento di grande riflessione che riecheggia sui social. «Antonella Ferrari emozionante. Brava!» scrivono.

Le immagini del backstage rubano la scena social, quando diventa protagonista twitter la foto del casquè di Fedez tra le braccia di Damiano dei Maneskin nei corridoi dell'Ariston. I due si mostrano rilassati e divertiti dopo le rispettive esibizioni.

«Achille Lauro nuova divinità greca» è il grido social di quanti esprimono il loro incanto di fronte all'ultimo quadro dal sapore mitologico, messo in scena da Lauro al fianco di Emma Marrone e Monica Guerritore.

Si aggiunge una nuova divinità alla mitologia greca. Il suo nome è Achille Lauro

#Sanremo2021 pic.twitter.com/CbboLOGcoa — 💐Benedict💐 (@AtlantisProm) March 4, 2021

L'eleganza di Lous And The Yakuza lascia i twitters senza parole. L'abito arancione incornicia al meglio la sua bellezza, al fianco di Gaia, altrettanto raggiante in celeste. «È una dea scesa in terra» scrivono, «Veramente molto soft, stupende».

Scusate possiamo parlare della bellezza di Lous And The Yakuza? #Sanremo2021 pic.twitter.com/a6r0ZlDoWq — Miss chifo (@miss_chifo) March 5, 2021

Ultimo aggiornamento: 5 Marzo, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA