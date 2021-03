Sanremo 2021: nuove gif e una challenge musicale per un evento sempre più social

Sanremo 2021: nuove gif e una challenge musicale per un Festival sempre più social. Si conclude oggi con "una passione inconfessabile" la "7 days song challenge", lanciata via social dall'account Instagram del Festival di Sanremo in attesa della prima puntata.

Un Festival sempre più social: in attesa della prima puntata di Sanremo 2021 in onda da domani (2 marzo) e fino al 6 marzo proseguono le attività dell'account social della Kermesse.

Con oggi si è conclusa la a "7 days song challenge" in cui gli utenti per una settimana hanno indicato la propria canzone del cuore a seconda del tema suggerito. Il motivo di oggi che chiude la challenge è "una passione inconfessabile". Ma per un'attività che finisce c'è un'altra che prende piede. Sono state rilasciate proprio oggi le nuove gif di Sanremo 2021, che oltre ad animare il logo classico del Festival sono divertenti e veriegate: da Fiorello e Amadeus a "Uscite Vessicchio", sono tanti gli stickers da poter utilizzare per le proprie storie Instagram che potete trovarli digitando “Sanremo Rai” nella barra di ricerca.

