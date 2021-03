Sanremo 2021, pagelle look terza serata: Fedez-Michielin che paura (4), Ceretti top (9), la «nuova» Noemi (8)

Noemi (8) Ci tiene a mostrare la sua nuova forma. E fa bene. Si presenta con un top nero incrociato sulle spalle che lascia la pancia scoperta. Alzi la mano chi dopo i sacrifici di una dieta non ha fatto come lei. E' una di noi.

Vittoria Ceretti (9) Troppi fiocchi, troppi volant: con il primo look la super top model, che indossa un abito nero di Valentino Haute Couture impreziosito da due enormi fiocchi rosa, non convince ma ci fa subito ricredere: il secondo outfit, un abito da sirena d'oro, e il terzo un monospalla nero trasparente che mette in evidenza il fisico statuario è semplicemente perfetto.

Francesca Michielin e Fedez (4) Va bene essere fashion: ma cosa vi siete messi addosso? Fedez in Versace dalla testa ai piedi (ha pure le mutande con il logo?), lei con quella scamiciata da collegiale sembra Mercoledì della famiglia Addams: insieme sono un pugno in un occhio. Ma la Ferragni dov'era durante la scelta dell'outfit?

I Maneskin e Manuel Agnelli (9) Sexy, anche con un bustino rosa. Damiano &Co nella versione paggetti rinascimentali rock sono irresistibili. Manuel samurai è da urlo.

Ibrahimovic (5) Cameriere champagne! Perché osare quando si potrebbe essere classici e perfettamente eleganti?

Achille Lauro (10) Divino. Come il dio greco che rappresenta stasera. Non sbaglia un colpo. Il Festival è suo.

Emma Marrone (7) Bello l'abito d'oro. Peccato per i capelli un po' troppo arruffati. La mancanza del backstage si vede.

Annalisa (6,5) Minidress con le frange, stivale, fascetta al collo: Annalisa è pronta per tornare a ballare al Piper negli anni '90. E poi basta con il nero.

