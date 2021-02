Sanremo 2021, Toti: «Vietato andare fuori dall'Ariston a vedere l'arrivo dei cantanti»

«Non si potrà assolutamente andare fuori dall'Ariston a vedere l'arrivo dei cantanti, sono assolutamente vietati gli assembramenti». Lo ha affermato, parlando del prossimo Festival di Sanremo, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del suo intervento alla trasmissione 'Un Giorno da Pecorà, di Rai Radio 1.

«In Liguria, nelle tre province ad esclusione di Imperia, abbiamo dati buoni. Per fortuna sta calando anche il tasso di mortalità. Se in queste tre province si potrebbero riaprire ristoranti? Io ho chiesto al governo che possano decidere ristoratori se almeno aprire a pranzo o a cena», ha aggiunto Toti. Alla domanda se ci siano le condizioni per poter riaprire in alcune aree anche le attività di palestre e piscine, il governatore ha aggiunto che le riaperture potrebbero avvenire ma «in modo molto contingentato».

«Ad esempio non capisco perché le palestre non possano lavorare col personal trainer», ha sottolineato. «Non ritengo sia necessario abbassare le misure restrittive ma modularle in modo diverso. Ad esempio le misure legate ai colori potrebbero esser prese su base provinciale o comunale»

