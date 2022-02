Sanremo 2022, chi è Margherita Vicario sul palco con La Rappresentante di Lista

Attrice e cantautrice romana classe 1998, Margherita Vicario è salita sul palco dell'Ariston per la quarta serata cover del Festival di Sanremo 2022 interpretando Be my baby (di The Ronettes) al fianco di Rappresentante di Lista e Ginevra

Margherita Vicario è una cantautrice e attrice italiana nata a Roma il 13 febbraio del 1988. Cresciuta con la passione per il mondo dello spettacolo, è figlia d'arte: il padre è il regista Francesco Vicario, ed è nipote dell’attore e regista Marco Vicario e dell’attrice Rossana Podestà.

Margherita nonostante la giovane età ha già alle spalle una carriera da attrice in varie serie TV italiane e film internazionali e diversi album come cantautrice. Ha partecipato al film "To Rome with Love" di Woody Allen, e nella serie I Cesaroni interpretava il ruolo della piccola Nina. Nel 2015 partecipa insieme alla sua band partecipa al programma televisivo Cyrano L’amore fa miracoli su Rai 3.

Nel 2019 pubblica i singoli “Abaué (Morte di un Trap Boy)”, “Mandela” e “Romeo”. Nel 2020 arriva “Giubbottino”, “Pincio”, “This Is Love” e “Pina Colada” ft Izi. Lo scorso anno invece è uscito “Orango Tango” e "Equatore" in cui ha collaborato con Rancore.