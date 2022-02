Sanremo 2022 diretta, quasi 11 milioni di spettatori per la prima serata: Amadeus batte se stesso. Share al 54%. Maneskin e Mahmood i più cliccati

Amadeus supera i record delle due edizioni precedenti e fa volare gli ascolti: per la prima serata all'Ariston il Festival di Sanremo 2022 ha conquistato 10 milioni e 911mila spettatori con il 54,7% di share.

La prima parte della serata dalle 21.23 alle 23.38, è stata seguita da 13.805.000 spettatori con il 54,5% di share, mentre la seconda, dalle 23.43 all'1.12, è stata vista da 6.412.000 spettatori con il 55,4% di share

Un dato migliore di quello dei due anni precedenti: nel 2021 l'ascolto medio della prima parte era stato di 8 milioni 363 mila spettatori pari al 46.6% mentre nel 2020 gli spettatori medi dell'intera serata erano stati 10.058.000 e lo share medio del 52,2%..

Il Festival sui social

Dallo schermo della tv a quello dello smartphone, il Festival si sa, è un fenomeno anche social. Mentre sul palco dell'Ariston va in scena lo show un'altra sfida è in gioco nella rete a colpi di tweet e hashtag. Promossi a pieni voti i Maneskin, che monopolizzano l'attenzione del web con 20mila citazioni collegate alla loro esibizione e 126mila reazioni ai loro Tweet. Secondo Michele Bravi che ha coinvolto oltre 46 mila persone su twitter e Noemi che ha fatto parlare di sè per l'esibizione e per l'abito scelto. Bene anche Mamhood, che con 67mila citazioni è in testa alle top tendenze di twitter.

Promossi Amadeus e Fiorello, Berrettini scalda il web

Sono i dati dell'analisi prodotta da Identità Digitale per Adnkronos, che registra come a meno di 24 ore dall'inizio del Festival l'hashtag #sanremo2022 è stato menzionato 1.4 milioni di volte su Twitter. Secondo i dati della rete la prima serata è piaciuta agli italiani: il sentiment è positivo per 25% e solo per il 13% negativo, e promossa anche la conduzione, esprimono sentimenti positivi il 40% dei post su Amadeus e Fiorello. Anche la presenza di Matteo Berrettini ha scosso gli animi in rete generando circa 20 mila citazioni con un sentiment positivo del 15%

Il pubblico social del festival

Il pubblico social del festival è per il 60% donna e 40% uomo e la fascia di età più attiva sui social è quella tra i 25/34 per il 47% e 18/24 per il 43%. «Sono dati molto interessanti quelli della prima serata dell'Ariston

- commenta il Ceo di Identità Digitale, Helene Pacitto - ci mostrano innanzitutto un legame profondo del pubblico verso degli artisti che in passato hanno regalato emozioni, ma soprattutto la necessità di andare oltre alle notizie sulla pandemia che ormai hanno il dominio assoluto nelle cronache e nei social»