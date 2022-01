Sanremo 2022, la divisione dei cantanti: prima serata con Morandi, Lauro e Ranieri. Mercoledì Emma ed Elisa

È stata resa nota la divisione dei cantanti delle prime due serate di Sanremo 2022. Martedì saliranno sul palco dell'Ariston i primi 12 big: Gianni Morandi, Noemi, La Rappresentante di Lista, Yuman, Giusy Ferreri, Dargen D'Amico, Achille Lauro, Rkomi, Mahmood e Blanco, Michele Bravi, Ana mena, Massimo Ranieri.

Mercoledì sarà invece la volta dei restanti 13: Elisa, Sangiovanni, Giovanni Truppi, Le Vibrazioni, Ditonellapiaga e Rettore, Iva Zanicchi, Highsnob e Hu, Fabrizio Moro, Irama, Aka 7even, Tananai, Matteo Romano, Emma. La lista, che non è in ordine di apparizione, è stata annunciata da Amadeus al Tg1 delle 20.

La suddivisione degli artisti in gara tra la prima e la seconda serata di #Sanremo2022 pic.twitter.com/rDqHPjSsOA — Festival di Sanremo (@SanremoRai) January 30, 2022

Prove blindate all'Ariston per Checco Zalone, atteso come superospite nella serata di mercoledì 2 febbraio. L'attore e regista pugliese, recordman di incassi al cinema, al suo debutto assoluto al festival di Sanremo, a quanto si apprende, dovrebbe cantare e proporre un monologo, prendendo spunto alla sua maniera dall'attualità e anche dalla pandemia. L'anno scorso il comico aveva coinvolto l'attrice premio Oscar Helen Mirren nella canzone La Vacinada, in cui con la consueta irriverenza raccontava la storia d'amore tra un giovane latin lover e un'anziana signora vaccinata contro il covid. Il brano era subito diventato un tormentone.