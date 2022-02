Diretta Sanremo 2022, terza serata. Amadeus: «Grazie presidente Mattarella». Attesa per Drusilla Foer e Saviano

L'istrionica Drusilla Foer affianca stasera Amadeus sul palco dell'Ariston, per la terza serata del Festival di Sanremo 2022. Questa sera si esibiscono i 25 cantanti in gara (qui la scaletta), per la prima volta tutti insieme. I superospiti sono lo scrittore Roberto Saviano, per il trentennale delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, e il cantante Cesare Cremonini, che celebra i suoi primi 20 anni di carriera. E poi spazio ad Anna Valle, protagonista di una nuova fiction Rai, ed a Martina Pigliapoco, la carabiniera che ha salvato una donna dal suicidio. A bordo della Costa Toscana, con Fabio Rovazzi e Orietta Berti, si esibisce Gaia con "Cuore Amaro".

Sanremo 2022, diretta terza serata

21.19 - È il turno di Aka7even, quarto cantante in gara, con "Perfetta così".

21.15 - Terza canzone in gara: "Sei tu" di Fabrizio Moro.

21.08 - Tocca ora a Highsnob e Hu con "Abbi cura di te".

21.05 - La vetrina del festival di Sanremo ospita questa sera Elisa Balsamo, campionessa del mondo di ciclismo su strada, che regala da Amadeus la maglia con cui ha vinto il campionato del mondo.

21.02 - Primo artista in gara Giusy Ferreri con "Miele".

20.58 - Amadeus rivolge il primo messaggio della serata a Sergio Mattarella: «Oggi è un bel giorno per il nostro Paese. Il presidente Sergio Mattarella ha prestato giuramento al Quirinale. Buon lavoro, presidente, per esprimere la gratitudine e l'affetto che proviamo. Lei è stato un punto di riferimento e lo è stato anche oggi quando ha ricordato l'importanza della cultura, delle arti, del teatro, cinema e musica». Poi il conduttore ha voluto offrire a Mattarella un ricordo musicale: «Lei nel 1978 alla Bussola di Viareggio con sua moglie e suo fratello Piersanti era tra i fortunati dell'ultimo leggendario concerto di Mina. E allora ecco "Grande grande grande" che è quello che pensiamo di lei».

20.54 - Amadeus apre la seconda serata del Festival con l'orchestra diretta dal maestro Leonardo De Amicis.

20.40 - Si comincia con il Prima Festival. Roberta Capua, Paola Di Benedetto e Ciro Priello intervistano alcuni dei cantanti in gara a pochi minuti dall'inizio della serata.