Sanremo 2022, Giovanna Civitillo ammette: «Amadeus stanotte dormirà da un'altra parte»

Incredibile ma vero. Giovanna Civitillo ha perso suo marito a Sanremo. E per ritrovarlo chiede aiuto a Mara Venier e a Domenica In. Collegata dall’esterno del Teatro Ariston, l’inviata de La Vita in Diretta, è alla disperata ricerca di suo marito Amadeus. Zia Mara non ci può credere e mette in guardia l’amica: «Se non lo sai tu dove è finito Amadeus? Con quelle cinque bellissime donne con cui si accompagna sul palco io starei molto attenta…». Tra una battuta e l’altra la signora Amadeus fa capire che è molto gelosa di quello che succede e non solo sul palco: «Io mi preoccupo di tutti, di tutti…».

Come di tutti? «Io arrivo e lui sparisce, va alla ricerca del suo amico Fiorello… Probabilmente questa notte non dormirà nemmeno con me ma con Rosario…». Risate.

Poi all’improvviso, in una perfetta gag, alle sue spalle compare Amadeus mentre cerca di entrare furtivamente alle sue spalle dentro al Teatro. Mara se ne accorge, Giovanna lo invita a venire a salutare e lui accetta confermando che «io e Giovanna ormai ci incontriamo solo qui, all’Ariston. È arrivato anche il mio amico Rosario, poi farò le prove con Checco Zalone, arriveranno i Maneskin. Insomma non vedo l’ora che inizi questo fantastico Festival…». Poi Giovanna libera Amadeus senza abbracci e baci. Quelli saranno per Fiorello…

