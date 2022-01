Sanremo 2022, i favoriti: da Mahmood e Blanco a Emma e Elisa, fino alla "sorpresa" Massimo Ranieri. Tutte le quote dei partecipanti

Martedì primo febbraio si aprirà la 72esima edizione del Festival di Sanremo. Amadeus dirige la kermesse, che vede come super favoriti il duo Mahmood/Blanco e Elisa. Si giocano le proprie chance anche Emma, Achille Lauro (lo scorso anno ospite in tutte le serate), La Rappresentante di Lista e l'esordiente Sangiovanni, arrivato secondo nell'ultima edizione di "Amici".

Mahmood e Blanco

L'ex vincitore Mahmood (aveva trionfato con "Soldi" battendo Ultimo) torna al Festival in coppia con il giovanissimo Blanco, re degli ascolti dell'estate 2021. La canzone si intitola "Brividi". Sono tra i favoriti.

Quota Stanleybet: 4,50

Michele Bravi

L'ex vincitore di X-Factor torna a Sanremo cinque anni dopo l'esordio, con la canzone "Inverno dei fiori". «Se questa canzone fosse un suono», ha spiegato l’artista, «sarebbe il suono denso della corda di un violino. Un vibrato sottile che accetta l’incertezza e chiede di imparare».

Quota Stanleybet: 20

Dargen D'amico

Il rapper debutta sul palco dell'Ariston a 41 anni con "Dove si balla", un brano che è un invito a riprendere in mano la vita. Lo scorso anno aveva firmato "Chiamami per nome" di Fedez e Francesca Michielin, e "Dieci" di Annalisa, due dei brani che hanno avuto più successo.

Quota Stanleybet: 15

Matteo Romano

Ha vinto Sanremo Giovani lo scorso dicembre con il brano "Testa e Croce". Sarà uno degli esordienti (a 19 anni) di Sanremo 2022. Ha composto il suo brano "Virale", insieme al genio Durdast, ma non è tra i favoriti.

Quota Stanleybet: 33

Elisa

Aveva vinto Sanremo nel 2001 con il brano "Luce". E' tornata nel 2022 ed è ancora una delle favorite. Questa volta il suo brano si intitola "O forse sei tu", composto insieme al cantautore napoletano Tropico.

Quota Stanleybet: 4,50

Ditonellapiaga e Donatella Rettore

Il nuovo che avanza incontra la storia. Ditonellapiaga, cantautrice di 24 anni, canta sul palco dell'Ariston insieme all'immortale Donatella Rettore. Il loro brano "Chimica" però non è tra quelli favoriti e il rumor di una presunta lite non ha giocato a favore.

Quota Stanleybet: 25

Aka 7even

Come Sangiovanni arriva dall'ultima edizione di "Amici". I suoi brani "Loca" e "Mi manchi" sono stati già due successi, ora punta al tris con "Perfetta così", canzone che celebra l'amore per se stessi. Il suo Sanremo però sarà in salita. Per i bookmaker non è neanche da top 10.

Quota Stanleybet: 28

Achille Lauro

Secondo i pronostici non è tra i super favoriti, ma Achille Lauro è pronto a ribaltare le previsioni. Dopo aver dominato il palco lo scorso anno come ospite, si è rimesso in gara con la canzone "Domenica".

Quota Stanleybet: 12

Irama

Lo scorso anno non aveva potuto partecipare attivamente al Festival a causa del Covid, che l'aveva costretto all'isolamento. Per tutte le serate sono andati in onda i video delle prove ufficiali. Quest'anno si ripresenta a Sanremo con la voglia di rivalsa. Canta il brano "Ovunque sarai", prodotto insieme a Shablo.

Quotazione Stanleybet: 12

Le Vibrazioni

Dopo la buona notizia del ritorno di Beppe Vessicchio, che dovrà dirigere la loro esibizione sul palco di Sanremo, Le Vibrazioni si preparano all'esordio. Canteranno il brano "Tantissimo", ma non sono tra i favoriti della kermesse.

Quota Stanleybet: 33

Iva Zanicchi

Si presenta con la solita simpatia e la voglia di divertirsi. «Se vinco Sanremo, il giorno dopo a Domenica In io mi presento in costume da bagno e ti faccio vedere che gambette che ho», ha detto. Canterà la canzone "Voglio amarti", dall'omonimo album in uscita. Ma per la vittoria al Festival guardare altrove.

Quota Stanleybet: 75

La Rappresentante di lista

L'anno scorso la band formata da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina aveva stupito con il brano "Amare", arrivato undicesimo, ma acclamato dal pubblico dopo la kermesse. Quest'anno ci riprovano con la canzone "Ciao ciao" e secondo i quotisti la possibilità di riuscire a vincere non è così remota.

Quota Stanleybet: 9

Highsnob e Hu

Sono uno dei tre partecipanti che si presentano in coppia. Michele Matera e Federica Ferracuti, in arte Highsnob e Hu, si presentano sul palco dell'Ariston con il brano "Abbi cura di te". Non partono tra i favori dei pronostici, ma puntano a stupire, sulla scia di Coma_Cose.

Quota Stanleybet: 40





Emma

Cantante, ma adesso anche attrice oltre che giudice di X-Factor. Emma Marrone è tra gli artisti più attesi all'Ariston. Ha partecipato due volte al Festival di Sanremo, rispettivamente nel 2011, in coppia con i Modà, conquistando la seconda posizione con il brano "Arriverà", e nel 2012 con il brano "Non è l'inferno", vincitore di quell'edizione. Adesso punta al bis con la canzone "Ogni volta è così".

Quota Stanleybet: 8





Yuman

Arriva da Sanremo Giovani con la sua voce avvolgente e il brano "Ora e qui". Yuri Santos Tavares Carloia, da tutti conosciuto come Yuman, dalla fusione del suo vero nome Yuri e della parola human – nato a Roma 26 anni fa da padre capoverdiano e mamma romana – parteciperà quest’anno per la prima volta al Festival. Alta la quota per il primo posto, ma saprà farsi notare.

Quote Stanleybet: 33

Massimo Ranieri

Il cantante napoletano torna a 70 anni a Sanremo con la canzone "Letterà al di là del mare", che si preannuncia come una delle più amate di questa edizione. La sua prima apparizione all'Ariston risale al 1967. Nel 1988 ha trionfato con "Perdere l'amore".

Quota Stanleybet: 15

Tananai

E' uno tre vincitori di Sanremo Giovani, con il brano "Esagerata". Torna a gareggiare con i Big e presenta la canzone "Sesso occasionale", che racconta la storia di un ragazzo che vuole "scagionarsi" da un tradimento

Quota Stanleybet: 35

Rkomi

Come Blanco, ha dominato l'estate 2021 con il suo album "Taxi driver". Arriva a Sanremo per la prima volta a 28 anni e l'obiettivo è la vittoria («anche se solo partecipare mi farà uscire vincitore con me stesso», ha detto). La sua canzone si intitola "Insuperabile" e parla dell'amore conflittuale.

Quota Stanleybet: 12



Fabrizio Moro

Il cantautore romano torna a Sanremo dopo quattro anni con la ballad romantica "Sei tu". Fabrizio Moro ringrazia la persona che ama per aver cambiato la propria vita in meglio, per non averlo mai giudicato per gli errori commessi e per essergli stato vicino nei momenti difficili. Per i bookmaker la vittoria finale non è impossibile.

Quota Stanleybet: 12





Noemi

Un anno dopo aver partecipato con "Glicine", Noemi ci riprova e torna in gara a Sanremo con la canzone "Ti amo non lo so dire", una power ballad scritta per lei dall'avversario Mahmood, che racconta l’incomunicabilità e la paura di prendere una posizione, ma anche la consapevolezza che accettare il rischio del cambiamento sia l’unico modo per evolvere e vivere fino in fondo.

Quota Stanleybet: 20

Ana Mena

Sarà l'unica cantante straniera in gara e dopo i grandi successi nei featuring con Fred De Palma, Rocco Hunt (che ha partecipato alla composizione della canzone per il festival) e Federico Rossi, punta a conquistare anche il palco dell'Ariston. Il suo brano si intitola "Duecentomila ore", ma non è tra i favoriti.

Quota Stanleybet: 40

Giovanni Truppi

Il cantautore Giovanni Truppi fa il suo esordio a Sanremo con il brano "Tuo padre, mia madre, Lucia". E' il favorito per il premio della critica, ma non per assicurarsi la vittoria finale. Almeno secondo i quotisti.

Quota Stanleybet: 33







Giusy Ferreri

Dopo la partecipazione nel 2017, Giusy Ferreri ci riprova col singolo "Miele", che farà parte del suono nuovo album, scritto tra gli altri dal duo Takagi e Ketra. Non sembra tra i favoriti, ma potrebbe stupire.

Quota Stanleybet: 50