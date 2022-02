Sanremo 2022, come verrà scelta la canzone vincitrice? Il regolamento

Siamo alla finale di Sanremo 2022: stasera verranno reinterpretate tutte e 25 le canzoni e saranno votate dal pubblico attraverso il televoto. Ma come verrà scelta la canzone vincitrice? Anche stasera, in base alla media ottenuta ed elaborata con quella delle serate precedenti, verrà stilata una classifica. A questo punto, soltanto le prime tre canzoni, in base al punteggio, verranno nuovamente eseguite dal vivo all’Ariston e il voto precedente azzerato.

Le regole

È così che si procederà a una nuova votazione, da parte del pubblico con il televoto (34%), della giuria della stampa, tv, radio e web in modo congiunto (33%), e della demoscopica (33%), che porterà alla proclamazione della canzone vincitrice di Sanremo 2022, il suo interprete avrà diritto ad andare all’Eurovision Song Contest. Oltre ai primi tre classificati, verranno assegnati altri riconoscimenti: il premio al miglior testo, alla migliore composizione musicale, il Premio della critica e i riconoscimenti della Città di Sanremo.

