Sanremo 2022, Fiorello di nuovo sul palco dell'Ariston? La sorpresa per la finalissima

Già la prima apparizione di Fiorello sul palco dell'Ariston è stata una sorpresa. Nonostante in molti sospettassero che sarebbe apparso, la sua presenza è stata tenuta segreta fino all'ultimo. E, alla fine, nella 72esima edizione del Festival di Sanremo c'è stata eccome. Fiorello ha tenuto tutto nascosto, tanto che iniziava a girare la voce che quest’anno non ci sarebbe stato. Martedì 1 febbraio, però, c'era anche lui sul palco dell'Ariston e, adesso, in molti iniziano a credere che sarà presente anche alla serata conclusiva. E la voce che corre a Sanremo, nelle ore che precedon la finlissima di uno dei Festival della Canzone più di successo della storia.

«La mia avventura al Festival finisce qui» ha dichiarato Fiorello sul palco della prima serata di Sanremo 2022. Pochi gli avevano creduto, forse per paura di dover affrontare le successive quattro serate senza una delle colonne di questi ultimi Festival. Questo, infatti, sarebbe stato il terzo anno della coppia Amadeus-Fiorello all’Ariston, ma così non è stato: Fiorello ha lasciato veramente Sanremo.

Ma ha comunque presenziato all'apertura del Festival della Canzone italiana. Ma a poche ore dalla finale, le voci di un Fiorello di nuovo sul palco tornano a farsi insistenti. Amadeus potrebbe averlo richiamato per chiudere insieme uno spettacolo aperto e iniziato insieme.