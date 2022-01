Gianni Morandi, squalifica a Sanremo 2022? Canzone in gara pubblicata sui social e poi cancellata

Sanremo 2022, Gianni Morandi a rischio esclusione? Pubblicata sui social e poi cancellata la canzone in gara. Proprio come avvenne per Fedez lo scorso anno, il cantante di Monghidoro, secondo quanto riporta All Music Italia, avrebbe caricato per sbaglio un video con l’inedito in gara "Apri tutte le porte".

APPROFONDIMENTI IL CASO Sanremo 2022, gli eventi che potrebbero saltare per le normative Covid TELEVISIONE Domenica In, Massimo Ranieri scoppia a piangere: «La mia vita... L'INDISCREZIONE Sanremo, Tommaso Paradiso possibile conduttore: può affiancare...

Secondo quanto riporta il sito di All Music Italia, che ha diffuso per primo la notizia, questa mattina presto sulla pagina Facebook di Gianni Morandi sarebbe stato pubblicato un post con il video backstage dell’inedito in gara al prossimo festival di Sanremo 2022 "Apri tutte le porte", scritto da Lorenzo Jovanotti.

Il post sarebbe stato eliminato dal profilo di Morandi nel giro di mezz'ora ma a quanto pare molti utenti hanno avuto la possibilità di ascoltare la canzone in anteprima. Non si sa al momento che minutaggio è stato pubblicato e se Gianni Morandi è a rischio espulsione.

Un evento molto simile accadde lo scorso anno con Fedez, che pubblicò per sbaglio un video in cui si poteva ascoltare una piccola parte della canzone "Chiamami per nome"cantata in coppia con Francesca Michielin. Allora sia Amadeus, in qualità di direttore artistico, che la Rai decisero di non prendere provvedimenti. Non c'erano gli estremi per la squalifica per via del minutaggio e Fedez e Francesca Michielin poterono gareggiare regolarmente classificandosi al secondo posto.

Ora la palla passa alla Rai e alla direzione artistica del Festival, che - nei prossimi giorni - dovrebbero valutare il caso e potrebbero - regolamento alla mano - prendere un provvedimento.