Sanremo 2022: Jovanotti duetto con Morandi e poi un'esibizione a sorpresa e in solitaria. Altro che porte aperte, i due cantanti hanno provato il brano del Festival a prove chiusissime, come è accaduto qualche giorno fa anche con Checco Zalone, e poi ci sarà un momento speciale.

Nonostante l'arrivo in incognito a Sanremo, con tanto di mascherina e cappelli, Lorenzo Jovanotti è stato paparazzato al momento dell'arrivo oggi nella città dei fiori. A "tradirlo" una maglietta che raffigurava Gianni Morandi, amico e collega per il quale Jovanotti ha scritto il brano portato in gara "Apri tutte le porte" (risultato terzo ieri nella classifica generale della terza serata).

Invitato più volte anche da Amadeus ad essere uno dei mattatori del Festival, Lorenzo aveva sempre declinato e anche quest'anno non aveva fatto eccezione, ribadendo più volte che non avrebbe partecipato a Sanremo 2022 perchè voleva concentrarsi sulla performance di Gianni Morandi.

Secondo fonti di Leggo il suo arrivo a Sanremo nasconde ben altro. A quanto risulta oggi pomeriggio Gianni Morandi e Jovanotti avrebbero provato a porte chiuse e saliranno insieme questa sera durante la serata cover dove canteranno un medley con il dj e produttore discografico Mousse T, che ha tra le sue collaborazioni quella con Tom Jones nella canzone Sex Bomb, hit mondiale del 2000. Sempre secondo quanto risulta a Leggo, Jova non si limiterà ad accompagnare Morandi, ma avrà anche un momento solo per lui a sorpresa.