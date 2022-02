Sanremo 2022, i look: pagelle della terza serata. Amadeus "ricicla" la giacca 8, Fabrizio Moro in stile "matrimonio gipsy" 5. Attesa per Drusilla Foer

Sanremo 2022 è giunto alla terza serata, e i cantanti in gara (che questa sera si esibiranno tutti e 25) al loro secondo look della gara. Grande attesa per la co-conduttrice Drusilla Foer, che sarà vestita dalla sua sartoria di fiducia, Rina Milano di Firenze: «Finalmente mi posso mettere otto vestiti da sera, non mi ricapiterà più!», ha scherzato con i giornalisti. Prevalentemente si tratterà di abiti di scena provenienti direttamente dal suo guardaroba, ma «Mi faccio fare giusto due abitini: vorrei far passare il segnale che l’economia italiana debba ripartire dal basso, dalle sartorie e dagli atelier piccoli dove lavorano con molta cura».

APPROFONDIMENTI LIVE Diretta Sanremo 2022, terza serata. Amadeus: «Grazie presidente... FESTIVAL Chi è Drusilla Foer, stasera sul palco di Sanremo: la... FESTIVAL Cesare Cremonini a Sanremo 2022, chi è il super ospite della...

Scaletta terza serata Sanremo: Giusy Ferreri apre, Noemi chiude. Attesa per Drusilla Foer. Ospiti Saviano e Cremonini

Diretta Sanremo 2022, terza serata: Drusilla Foer con Amadeus, superospiti Saviano e Cremonini

Grande attesa anche per Emma e Noemi, a nostro parere le meglio vestite delle prime due serate, mentre la domanda che si fanno in molti è: Achille Lauro si metterà qualcosa addosso? Sorvegliato speciale anche Sangiovanni, in total pink Diesel nella seconda serata.

Le nostre pagelle in diretta

Amadeus 8

Quanti modi ha un uomo di essere scintillante? Bisognerebbe chiederlo a lui, che ogni sera ne trova uno diverso: oggi, per esempio, sfoggia smoking con brillantini perfino sul papillon. Intanto su Twitter c'è chi ha l'occhio lungo e si accorge che la giacca sarebbe già stata indossata per un altro Sanremo, con tanto di screenshot di prova. Quindi Ama "ricicla" pure gli outfit: quanta virtù.

Giusy Ferreri 7

Dopo l'abito della prima sera che non ci aveva convinti granché, Giusy osa un interessante tailleur pantaloni crop e schiena nuda: pelle in vista al punto giusto, magari orlo dei pantaloni un pochino da rivedere.

Giusy Ferreri, testo e significato di "Miele": canzone di Sanremo 2022

Highsnob e Hu 5

Black and white un po' Donatella Rettore ieri sera, un po' (molto, troppo) oversize. Non sappiamo bene cosa pensare. Passiamo oltre.

Fabrizio Moro 5

Questa sera si cimenta nell'imperdibile arte di vestirsi come nessun uomo dovrebbe al suo matrimonio. Giacca con bavero di paillettes e camicia total black, sembra pronto per un nuovo episodio di "matrimonio gipsy". La finesse (si fa per dire).