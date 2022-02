Sanremo 2022, pagelle look seconda serata. Amadeus osa il colore 8, Sangiovanni in rosa 7

Sanremo 2022 seconda serata, gara di look seconda parte. Anche se battere gli outfit (abbastanza didascalici, Maneskin a parte... no, di Orietta Berti non vogliamo parlare) della prima non dovrebbe essere troppo difficile. Grande attesa, ovviamente, per la co-conduttrice di questa sera Lorena Cesarini (in Valentino alla conferenza stampa) e per il ritorno di Elisa, sul green carpet in versione elfica con una cappa immacolata che avrebbe entusiasmato i costumisti del Signore degli Anelli. Ecco le nostre pagelle in tempo reale.

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL Sanremo 2022, diretta: ovazione dell'Ariston per Monica Vitti.... IL FESTIVAL Sanremo 2022, Achille Lauro si "battezza" e piovono... FESTIVAL Maneskin, Damiano e le lacrime a Sanremo: «Coraline ha un peso...

Sanremo 2022, diretta: stasera Emma ed Elisa sul palco, Checco Zalone e Laura Pausini superospiti

Scaletta Sanremo seconda serata: cantanti, apre Sangiovanni. Ospiti, attesa per Laura Pausini e Zalone

Le pagelle in diretta

Lorena Cesarini 6

L'abito sui beige con intarsi argentati

Sangiovanni 7

Canta "Farfalle" e sembra pure lui un po' una farfalla con un completo rosa oversize. Indossa la catenina con il nome Giulia per la sua bella. Romanticone.

Amadeus 8

Il padrone di casa oggi osa un po' di colore (e fa bene). L'inedito smoking di velluto bordeaux gli dona, dobbiamo dirlo. Ci sono le paillettes, va bene, ma ormai ci siamo rassegnati. Promosso.