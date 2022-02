Sanremo 2022, i look della serata cover: le nostre pagelle. Maria Chiara Giannetta dice no ai tacchi alti. Attesa per Emma e Michielin con Baby One more time

Maria Chiara Giannetta, Achille Lauro (alle prese con "Sei bellissima" insieme alla Bertè), ma anche Noemi, eletta a furor di popolo la donna meglio vestita del Festival e Emma Marrone e Francesca Michielin che interpreteranno Baby One more time di Britney, il che evoca subito gonne da collegiali e treccine. Sono i loro i look più attesi della quarta serata di Sanremo 2022, quella delle cover. «Io di abiti non ci capisco niente», ha messo le mani avanti la co-conduttrice di questa sera, che indosserà Armani Privé ma pare sia "terrorizzata" dalle scale della scenografia e giura di non volere tacchi otre i dieci centimentri.

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL Diretta Sanremo 2022, serata cover. Ospiti e scaletta. Maria Chiara... IL FESTIVAL Chi è Maria Chiara Giannetta, stasera sul palco... IL FESTIVAL Scaletta quarta serata Sanremo 2022: duetti e cover, l'ordine dei...

Diretta Sanremo 2022, serata cover. Ospiti e scaletta. Maria Chiara Giannetta con Amadeus

Terza serata: Cremonini strega l'Ariston (8), Drusilla Foer chic (8). Orietta Berti meme di se stessa (3)

Seconda serata. Lorena Cesarini 6, i look non convincono. Elisa regina degli elfi 8, Emma in blu 9

Prima serata. Orietta Berti "rose e spine" senza voto, Maneskin glam rock 10. Ornella Muti femme fatale, 6

Le nostre pagelle in diretta