Sanremo 2022, Orietta Berti stronca il Festival: «È un disco per l'estate»

Orietta Berti, inviata speciale sulla nave di Sanremo 2022 insieme a Rovazzi, stronca il Festival. «Quest'anno più che il festival di Sanremo è un disco per l'estate - dice - perché tutti hanno portato le canzoni con i ritornelli, che sono molto orecchiabili».«Prima di tutto tifo per Amadeus e poi per Achille, che è un mio carissimo amico ancor prima che facessimo insieme 'Millè. E poi per Iva, per Gianni, per Ranieri perché sono della mia età e abbiamo fatto tante cose insieme ed è logico e giusto che loro portino qui la loro melodia. Senz'altro la vittoria sarà tra Mahmood e Blanco ed Elisa, ma io le canzoni non le ho sentite».

Cesare Cremonini superospite a Sanremo 2022. Amadeus: «Sono felice e orgoglioso di averlo qui, lo stimo molto come cantante»