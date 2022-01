Sanremo 2022, Ornella Muti a Oggi è un altro giorno: «Senza mia figlia Naike non sarei qui»

Ornella Muti viene intercettata dall'inviato di Oggi è un altro giorno alla vigilia del Festival di Sanremo 2022. L'attrice, fortemente voluta da Amadeus per condividere il palco del teatro Ariston con lui una delle serate, è in compagnia della figlia Naike Rivelli e saluta Serena Bortone visibilmente emozionata per l'avventura che sta per iniziare.

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL Sanremo 2022, la conferenza stampa in diretta. Amadeus: «Io col... SANREMO Sanremo 2022: Amadeus, Fiorello, Drusilla Foer, Checco Zalone e i... FESTIVAL Sanremo 2022: Beppe Vessicchio negativo, ci sarà. Fiorello...

Sanremo 2022, Ornella Muti a Oggi è un altro giorno

L'attrice spiega che non sa se riuscirà a essere sul palco dato che la situazione è abbastanza caotica: «Spero di riuscirci, ma ce la farò». Fa, inoltre, una confessione ai microfoni del programma di Rai 1: «Se non ci fosse stata Naike non so se sarei arrivata qui». Ornella Muti, all'anagrafe Francesca Romana Rivelli, ha sempre avuto molta complicità con la figlia.