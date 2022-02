Sanremo 2022, la rivincita di Ana Mena su TikTok: è record di visualizzazioni insieme con “Ciao Ciao”

Al Festival di Sanremo 2022 si è dovuta accontentare della penultima posizione in classifica, stroncata sia dalla giuria della sala stampa che dalla Demoscopica 1000, timidamente supportata dal pubblico a casa tramite il televoto. Ma Ana Mena con la sua “Duecentomila ore” si prende ora una rivincita su TikTok, il social network dei giovanissimi, che la ballano nelle loro clip.

La "rivincita" di Ana Mena su Tik Tok

Diventata di tendenza sui social già dopo il video pubblicato da Donna Imma Polese, protagonista del reality di Real Time “Il castello delle cerimonie”, che nel suo Gran Hotel La Sonrisa a Sant’Anonio Abate, in provincia di Napoli, ospita cerimonie sfarzose (per non dire trash), che ha definito la canzone “un tormentone” (in effetti non sfigurerebbe come sigla del programma – attualmente è “Nu matrimonio napulitano” di Daniele Bianco), “Duecentomila ore” impazza su TikTok: sono 32,7 mila i video realizzati sul social network con in sottofondo la canzone della 24enne popstar spagnola, diventata una regina dei tormentoni estivi in Italia grazie a hit come “D’estate non vale” e “Una volta ancora” con Fred De Palma e “A un passo dalla luna” e “Un bacio all’improvviso” con Rocco Hunt (autore di “Duecentomila ore” e suo partner anche al Festival di Sanremo nella serata dei duetti).

Dietro al successo di “Duecentomila ore” su TikTok non c’è solamente il supporto di influencer e youtuber come la cantante Giulia Penna (1,5 milioni di follower sulla piattaforma) o di personaggi molto seguiti come Fru dei The Jackal, che hanno usato la canzone in alcuni video, ma anche il balletto che Ana Mena ha ideato appositamente per la canzone su TikTok: la clip in cui la popstar spiega ai fan la coreografia ha totalizzato oltre 180 mila “mi piace”.

Mahmood e Blanco in testa alle classifiche

“Brividi” di Mahmood e Blanco, che è stata sin da subito la canzone più amata e ascoltata dal pubblico tra quelle in gara al Festival di Sanremo 2022 (con 3.586.498 streams su Spotify in 24 ore, quelle trascorse dal primo passaggio del duo sul palco dell’Ariston, è entrata al quinto posto della classifica giornaliera dei brani più ascoltati su Spotify, diventando anche la più ascoltata in un solo giorno in Italia nella storia della piattaforma – oggi ammontano a 26,3 milioni gli ascolti di “Brividi” su Spotify), guida anche la classifica delle canzoni sanremesi più utilizzate nei video su TikTok: 64,1 mila le clip che hanno “Brividi” in sottofondo, mentre il video ufficiale, rilanciato da Blanco, conta 508,2 mila “mi piace”.

"Ciao Ciao" è un successo nonostante il settimo posto

Successo su TikTok anche per “Ciao ciao” de La Rappresentante di Lista, che al Festival si sono classificati settimi (il brano impazza anche in radio). 20,6 mila i video pubblicati sul social network con in sottofondo la canzone del gruppo. Anche in questo caso a fare la differenza è il balletto: il video in cui la frontwoman della band, la 34enne Veronica Lucchesi, mostra le mosse, conta 82,7 “mi piace”.

Bene anche “Ovunque sarai” di Irama, che ha sfiorato il podio al Festival, classificandosi al quarto posto: compare in 11 mila video su TikTok. Delusione, invece, per Matteo Romano, il 19enne cantautore di Cuneo che su TikTok ci è praticamente nato (lì la sua “Concedimi” diventò una hit da doppio Disco di platino): nonostante il grosso seguito che Romano ha sulla piattaforma, parliamo di 467 mila follower, la sua “Virale” compare in appena 1373 clip. Fa di meglio, per ora, il 77enne Gianni Morandi: “Apri tutte le porte” è stata finora usata in 3380 video e quello in cui il cantante di Monghidoro corre per il lungomare di Sanremo cantando la canzone conta la bellezza di 202,9 “mi piace”.