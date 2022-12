Sanremo 2023, l'annuncio in diretta dei big in gara: la lista ufficiale

Manca veramente pochissimo. Atteso alle 13.30 l'annuncio ufficiale. Finito il count down per scoprire i nomi dei cantanti big che parteciperanno alla 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023. La conduzione della kermesse canora è affidadata anche questo anno ad Amadeus con al suo fianco Chiara Ferragni come co-conduttrice. Nelle ultime ore era partito il toto-nomi, ma è di qualche minuto fa (alle 13.30) la lista ufficiale. È stato lo stesso direttore artistico a svelare i nomi dei cantanti che saliranno sul palco dell'Ariston il prossimo anno in diretta al Tg1.

Sanremo 2023, i nomi dei big

Mancano ancora circa tre mesi alla partenza del Festival di Sanremo 2023, che si terrà da martedì 7 a domenica 11 febbraio 2023, ma già ci sono i nomi dei big.

Il toto-nomi

Secondo le ipotesi raccolte da FqMagazine, al Festival della Musica Italiana 2023 ci sarebbero: Marco Mengoni, già vincitore del Festival nel 2013; Giorgia, vincitrice del Festival nel 1995; Gino Paoli, che parrebbe tornare al Festival dopo una lunga assenza; Tananai, Nada, Luigi Strangis, Vincitore di Amici 2021, Elodie, Francesca Michielin, reduce della conduzione di XFactor 2022, Paola e Chiara, grande reunion, Lazza, Levante, Colapesce Dimartino, Madame.