Dall’inviato a Sanremo

Doppietta, facilmente vaticinata, per Colapesce-Dimartino: la loro «Splash», miglior canzone di questa edizione, porta a casa il premio della critica intitolato a Mia Martini e quello delle radio. I due siciliani sono al settimo cielo: «Siamo due cantautori, sappiamo che peso possa avere il riconoscimento dela stampa più autorevole, a chi sia andato in passato. Dobbiamo ancora assorbire la notizia». Il loro brano resta, però, senza un chiaro finale: «Volevamo che così fosse, che il tuffo conclusivo potesse essere liberatorio, e di rinascita, ma anche uno schianto, un suicidio. E non crediamo di dover dare una lettura univoca, ci stanno dentro tutte e due le ipotesi», commenta Colapesce, alias Lorenzo Urciullo (Solarino, 6 settembre 1983).

Il brano è ancora «musica leggerissima», ma non vuoto a perdere, non innocua. Lucio Battisti, Enzo Carella, Luigi Tenco, Domenico Modugno, il nume tutelare Franco Battiato i punti di riferimento, ma anche Dino Campana: «Se lo hanno fatto notare, ma non ci avevamo pensato, ci ha influenzato senza che ce ne accorgessimo», confessa (Antonio) Di Martino (Palermo, 1 dicembre 1982).

Nella serata delle cover avevano al loro fianco Carla Bruni per rileggere un classicissimo come «Azzurro», perla scritta da Paolo Conte nel fatidico 1968: «Volevamo trovare il complice adatto per un cortocircuito, farlo con un altro cantautore o con un semplice interprete sarebbe stato presuntuoso rispetto alla versione di Celentano. Lei ci ha permesso di sparigliare le carte. È stato il primo nome che ci è venuto in mente e, incredibilmente, ci ha detto subito di sì», confessano in coro, «che si conosceva ed ascoltava». L’ex premiere dame è venuta all’Ariston con il marito: «Sarkozy ci ha raccontato di amare in cantautori italiani, ci ha persino fatto i complimenti per i vestiti».

Ora sono pronti per una nuova sfida: dal 20 al 22 febbraio uscirà nei cinema «La primavera della mia vita» dell’esordiente Zavvo Nicolosi, di cui i due sono sceneggiatori e attori: «Un debutto assoluto, per cui abbiamo anche scritto la colonna sonora. È una storia d’amicizia, girata nella nostra Sicilia, a cui abbiamo invitato amici come Madame, come Brunori Sas che fa Jim Morrison, Roberto Vecchioni che fa Roberto Vecchioni». Cinema leggerissimo? «Sì, ma sempre con doppia lettura: che fa ridere e fa piangere, commedia che guardia al dramma. È un viaggio surreale e poetico, la rocambolesca storia di due amici, con un passato musicale in comune e un futuro tutto da scrivere».

Colapesce e Di Martino hanno fatto coppia dopo aver iniziato le proprie carriere: «Il tandem funziona, ma questo non vuol dire che non facciamo o faremo cose da soli, ma che ci siamo accorti di essere complementari».