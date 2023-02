Inviato a Sanremo

Dieci anni, «Due vite». Marco Mengoni, 34 anni, protagonista annunciato del Sanremo 2023 si guarda indietro, vede il ragazzo del 2013, di «Essenziale» e non regge le lacrime, si commuove, si gira per nascondere l’emozione. Poi si mostra nella sua fragilità, probabilmente uno dei motivi per cui è stato così amato a questo Festival, l’unico capace di mettere d’accordo il giudizio di stampa, televoto e giuria demoscopica: «Questa settimana mi sono divertito ed è la vittoria più bella che potessi desiderare. È bello vivere questo sogno: un sogno di fate, non di mostri», spiega, riferendosi alla sua canzone. «Sono molto felice ma anche molto emotivo».

Com’è cambiato Marco da Ronciglione, Viterbo, in questi dieci anni, da quel primo Festival vinto davanti ad Elio e le Storie Tese («La canzone mononota»)?

«Avevo solo 24 anni, ma molti mi davano già per spacciato, finito. Forse non ci credevo neanche io dentro la Cinquecento con cui viaggiavo verso Sanremo, carica degli ultimi sogni che mi restavano. Poi... ceffoni terapeutici, una notte di gioia inattesa e poi ancora... dieci anni tra alti e bassi, di dolori, assenze, musica, affetto del pubblico. Come sono cambiato? Ho i capelli più bianchi, e nel cassetto qualche strumento in più per cavarmela nella vita».

«Due vite» è una canzone sospesa tra giorno e notte.

«Il giorno è il dominio della razionalità, il tentativo di proteggersi dall’emotività, dalla sfera irrazionale. In cui ricaschiamo di notte. Sono quelle le due vite di cui parlo. Con la mia terapista analizziamo ogni persona, ogni fatto, che compare nei miei sogni: sono le verità che la mente, macchina perfetta, prova a nascondere».

Insomma una canzone di bilancio.

«No, di rilancio. Mi sono rimesso in gioco, diciamo sempre tutti che la gara non ci riguarda, ma poi... Questo Sanremo per me è stato una boccata di speranza. E, a prescindere davvero dal risultato finale, è stato bellissimo avere così tanto amore indietro, aver trovato la sintonia con una platea così ampia. Io volevo solo portare me stesso sul palco dell’Ariston».

L’hai fatto con successo, anche nella serata delle cover.

«”Let it be”, con il sapore gospel del Kingdm Choir: grazie all’orchestra sono bastate poche prove per trovare l’intesa di chi suona insieme da anni. McCartney la scrisse quando i Beatles stavano per dirsi addio, un esorcismo. Un po’ come il mio brano. Nel riarrangiare quello dei Fab Four ho capito che anche io avevo scritto un invito al lasciar andare, al permettere che la vita continui, che le cose accadano».

A chi dedicare quest’overdose d’amore ricevuta indietro?

«A mia madre, che è fortissima. Le devo tanto».

E ora?

«Il capitolo n. 3 di “Materia” uscirà prima del tour negli stadi al via il 17 giugno da Bibione, per far tappa all’Arechi di Salerno il 24 e chiudersi a San Siro l’8 luglio».