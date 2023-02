LE CANZONI 4

Ormai le abbiamo metabolizzate: erano troppe e non c’era tra di loro una «Brividi», una «Zitti e buoni», una «Fai rumore». Ma Sanremo, come il vino, va ad annate. E bada più al pronto spaccio che al lungo periodo.

AMADEUS 8

Gli ascolti si commentano da soli, mentre gli attacchi politici lo hanno trasformato in un neobarricadero, in un difensore delle libertà (civili). Nemmeno lui se lo sarebbe aspettato, ma, visto che chi lo attacca si fa forza della maggioranza relativa elettorale, Ama risponde con la maggioranza assoluta, anzi bulgara, televisiva. Come dice l’amico Fiorello: «Tra Mattarella, Zelensky, Sarkozy, ha incontrato tutti. Ma chi sei? Ma manco il Dalai Lama, Dalai Ama».

Anna Oxa risponde a Fedez: «Non capisco il suo problema. Forse si sentiva ignorato» Sanremo 2023, pagelle look serata finale: Chiara Ferragni gladiatrice d'oro (6,5), Elodie sirena gotica (9), Mara Sattei può fare meglio (7,5)

FIORELLO 8

Nottambulo, mattutino, uno e trino. Ha trasformato in uno show lo spazio una volta riservato al dopofestival: armato di leggerezza e ironia ha elevato a sistema l’arte del cazzeggio, regalando a Raiuno un prolungamento di ascolto prezioso e sperimentando un nuovo format, per quanto irripetibile.

GIANNI MORANDI 8

Spalla perfetta fino a rubare la scena al mattatore Amatissimo, ha condotto, fatto il valletto, cantato, spazzato il palco con l’umiltà di sempre. Un highlander. Anche in trio con gli altri due highlander Ranieri e Al Bano.

LE CONDUTTRICI 5

Non più vallette, ma monologanti, su temi importanti e con toni spesso retorici. Tra i contributi di Ferragni, Egonu e Francini brilla Fagnani per spigliatezza e credibilità.

ANGELO DURO 4

Il problema non è il linguaggio politicamente scorretto: la stand up comedy fatica ad adattarsi al clima da festa sanremese. Soprattutto a notte fonda.

ELISA 8

Il risultato non ha premiato la sua esibizione con Giorgia, ma la sua esibizione è stata la più intensa, e coraggiosa, della serata delle cover.

ARIETE 4

Dispiace prendersela con una ragazza, di talento, che non ha ancora compiuto 21 anni. Ma, peggio della versione di «Centro di gravità permanente» divisa con Sangiovanni c’è il non saper accettare le critiche, il non essere pronti all’autocritica.

FANTASANREMO 4

Ogni bel gioco dura poco, dicevano gli antichi, ma al tempo delle ludopatie è facile farsi prendere la mano, perdendo di vista il primato del concorso canoro sul divertissement social (e asociale). Si prenda Sethu, ultimo in quasi ogni classifica, eppure soddisfatto dell’essere in testa del Fantasanremo, dimenticando che se le sue canzoni non piacciono, sarà difficile rivederlo protagonista pubblico.