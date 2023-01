Sanremo e i super ospiti, dopo la polemica del duetto Jovanotti-Morandi dell'anno scorso arriva la novità nel regolamento

Il super ospite che duetta con un cantante in gara potrà esibirsi anche in altri momenti di Sanremo 2023 che non sono coinvolti nella competizione canora. Ecco la nuova regola del festival che salva Carla Bruni, Fedez, Salmo, Marco Mengoni ed Elodie. Novità che sana la polemica di un anno fa che ha riguardato un cantante in gara, Gianni Morandi, e il super ospite Jovanotti che duettò con lui ma si esibì anche in un altro momento del festival. È Jovanotti! Disse qualcuno. È visibilità in più e scorretta per Morandi, disse qualcun'altro.

Anche quest'anno sono previsti super ospiti che canteranno insieme a colleghi in gara ma si esibiranno anche in momenti fuori gara. È pensando a loro: a Carla Bruni, Fdez, Salmo, Marco Mengoni ed Elodie (e alla polemica Jovanotti - Morandi) che sembra essere stata formulata e scritta questa novità nel regolamento del festival.

Sanremo 2023, Amadeus e quel trattamento d'onore riservato a Salmo: è polemica

E quale sarebbe questa novità? Il super ospite può comparire sia come ospite dei cantanti in gara che come ospite in un altro momento del festival, da solo. È questa la novità del regolamento di Sanremo 2023 tagliata su misura.

Gli artisti invitati come ospiti dei cantanti in gara a Sanremo nella serata delle cover potranno intervenire anche come ospiti in un altro momento del festival. Scorrendo attentamente il testo del Regolamento del Festival di Sanremo 2023, l'Adnkronos ha trovato il "comma", inserito quasi come postilla verso la fine del testo, che potrebbe passare alla storia come "lodo Jovanotti".

«Gli artisti ospiti chiamati ad esibirsi insieme agli Artisti in gara nel corso della Quarta Serata saranno individuati da questi ultimi e dalle loro rispettive Case discografiche, e dovranno essere concordati con il Direttore Artistico e con Rai», recita il Regolamento. Che subito dopo reca la novità: «Indipendentemente dalla loro partecipazione all'interpretazione della Cover, gli artisti Ospiti potranno essere anche invitati come ospiti del programma in altri momenti del Festival».

E sembra un modo per sanare la polemica di un anno fa, quando si storse il naso per il fatto che Jovanotti, oltre ad aver duettato con Gianni Morandi, avesse anche avuto il ruolo di "superospite" del festival, con un ampio momento del festival dedicato a ripercorrere con Amadeus gli inizi della loro carriera a Radio Deejay, chiusosi con Jovanotti che declamò la poesia "Bello Mondo" di Mariangela Gualtieri.

Sanremo 2023, Gianni Morandi co-conduttore per tutte le 5 serate. L'annuncio di Amadeus al Tg1

Qualcuno si chiese se, a televoto ancora aperto, lo show di Jovanotti non si potesse configurare come un aiuto alla gara di Morandi, il quale l'anno scorso arrivò terzo. Così, evidentemente, quest'anno l'organizzazione del festival ha giocato d'anticipo, prevedendo fin da subito la possibilità che gli artisti coinvolti come ospiti dei duetti possano diventare anche ospiti del festival.

Scorrendo le notizie degli ultimi giorni, il pensiero vola subito a Carla Bruni, che duetterà (ormai la cosa è stata ampiamente spoilerata) con Colapesce e Dimartino. Ma gli occhi sono puntati anche su Marco Mengoni ed Elodie, della cui performance nella serata dei duetti non si sa ancora nulla. Secondo indiscrezioni raccolte dall'Adnkronos, il ritardo nella comunicazione (ma anche negli spoiler) degli ospiti di questi ed altri artisti potrebbe nascondere delle sorprese, nazionali e internazionali, che si starebbero chiudendo in queste ore e che potrebbero meritare una "superospitata" sul palco dell'Ariston.

Inoltre, la nuova norma salvaguarda anche la presenza di Salmo e Fedez come ospiti dei duetti di Shari e Articolo 31 (ma anche del Festival, collegati dalla nave Costa Smeralda).