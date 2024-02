Sanremo 2024, la frecciatina di Amadeus contro l'Agcom: «Sono un po' boomer, poi mi fanno un'altra multa...»

In una prima serata che scivola via senza grosse polemiche, Amadeus si toglie un sassolino dalla scarpa e lo fa in tarda serata, poco prima dell'una: destinataria della frecciatina è l'Agcom, dopo la multa alla Rai da 175mila euro per pubblicità occulta, per la scenetta del profilo Instagram insieme a Chiara Ferragni al Festival dello scorso anno.

«Devo stare attento a usare i termini giusti, perchè sono un po' boomer e perchè sennò mi fanno un'altra multa», ha detto Amadeus, che già poche ore prima, a Striscia la Notizia, si era visto consegnare il Tapiro d'oro da Valerio Staffelli per lo stesso motivo. «Però ne ha incassati tanti la Rai grazie al Festival e grazie alla pubblicità, data anche dai social», aveva detto Amadeus. «Vediamo se li dovrò pagare io, che sarà mai pagare 175 mila euro...? Vedremo cosa deciderà la Rai».

Intanto proprio da Chiara Ferragni arriva un messaggio agli ex colleghi sanremesi: dopo che Fiorello, in collegamento dal suo Aristonello davanti all'Ariston, ha srotolato insieme ai ballerini di Viva Rai2!, un lungo mantello con la scritta 'Ama pensati libero, è l'ultimo', l'imprenditrice digitale ha postato una story Instagram dedicata proprio a Fiorello: un cuoricino con due emoticon che ridono fino alle lacrime.