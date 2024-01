E se «Ti muovi» fosse il sequel di «Fai rumore», il brano con cui (Antonio) Diodato vinse quattro anni fa Sanremo in un Ariston svuotato dalla pandemia? «Più o meno», risponde il quarantaduenne di Aosta, ma salentino nel cuore, che torna in gara all'Ariston, «ma lì c'era il chiedere una presenza qui c'è il sorprendersi di una presenza, che riaffiora anche quando tu non la vorresti più».

Storia di amore e disamore? «E ancora ti muovi/ Qui dentro ti muovi/ Cerchi l'ultima parte di me/ che crede ancora che sia possibile».

«Storia dell'attitudine distruttiva di chi crede di dover superare una relazione buttandola via, di dover cancellare le cose belle fatte insieme per non rischiare di avvertire il rammarico della fine».

Storia di molte storie.

«Sì, lo so. Ma è bello, invece, rimettersi in difficoltà, riperdere l'equilibrio, rimettersi in movimento, speranza compresa speranza. Il brano è un dialogo: con qualcuno, ma anche con sé stessi. È nato da una mia esigenza, diventata un brano del Festival».

A proposito: perché tornare?

«Quando ho sentito i violini ho capito che ero riuscito a raccontare l'abbandono, la gioia emotiva che avevo in mente. E ho pensato che meritava l'orchestra e il palco di Sanremo».

Gli ex vincitori che tornano hanno sempre qualche responsabilità in più.

«Io avverto una responsabilità ma soprattutto perché "Fai rumore" è diventata importante per tante persone e spero che accada anche con questo brano».

Nella serata delle cover dividerai «Amore che vieni amore che vai» con Jack Savoretti.

«È una tappa di un percorso che viene da lontano, che mi riporta sin qui. Ho già cantato il pezzo di De André per la colonna sonora di "Anni felici", un film del 2013 di Daniele Luchetti. Faber mi ha insegnato a scrivere, con le sue parole così delicate e così incisive allo stesso modo. Quando mi presentai per la prima volta al Festival, tra le Nuove Proposte, gli autori di Fazio mi conoscevano per quel brano. Così, dieci anni dopo, il viaggio continua con un punto di riferimento inarrivabile, che mi spinge ad alzare l'asticella sempre di più. Savoretti è innamorato di De André, è un inglese di origini genovesi, ma non riproporremo la canzone come è, ci abbiamo lavorato su. Metterò quella versione in un disco a cui sto lavorando in cui rileggo in chiave molto diversa dall'originale una parte della mia produzione».

Insomma, ormai all'Ariston sei di casa.

«Sì, ma non sono competitivo e non credo che la musica e l'arte debbano esserlo. L'unica gara possibile è quella con se stessi».

Quest'anno però, sei una mosca ancora più bianca del solito. Quasi tutti hanno puntato sulla cassa dritta.

«Me lo hanno detto, ma io non riesco a pensare a che cosa va o non va. Se torno con questa ballad prodotta da Tommaso Colliva è perché, in qualche modo, io ora sono questa ballad. E, poi, questo è il mio modo di fare musica, di scrivere versi».

In direzione ostinata e contraria, diceva l'amico fragile Fabrizio. Ma paghi pegno, oggi, per le tue posizioni, distanti dal vento conservatore e destrorso che soffia?

«Naturalmente le mie scelte, le mie posizioni, mi rendono inviso a qualcuno, magari a molti. Lo pago così, ma nessuno mi ha mai negato nulla per come la penso, per quello che canto. Non saprei, comunque, fare altrimenti».

Sei un amante del tennis.

«Sì, e mi piacerebbe vedere Jannik Sinner, ma se non venisse, perché - come ha detto - deve allenarsi, lo capirei e lo ammirerei ancora di più. È un bellissimo esempio di eleganza, determinazione, umiltà, credo che faccia bene non solo al tennis. Anche se non viene a Sanremo, siamo pronti a tifare per lui nei prossimi appuntamenti».

Il Comune di Sanremo, intanto, tifa esplicitamente, e in anticipo, per Amadeus: «Mi auguro che abbia la forza di continuare anche perché è stato fatto un lavoro straordinario in questi ultimi cinque anni ed è giusto che si prosegua su questo solco», manda a dire il sindaco, Alberto Biancheri, giunto alla scadenza del secondo mandato amministrativo. Scade anche il mandato del conduttore e direttore artistico arrivato a quota cinque Festival: «Ma fino alle tredici edizioni di Baudo c'è spazio e tempo».