Sanremo 2024, chi vincerà secondo l'Intelligenza Artificiale: ecco i primi 10 posti, non mancano le sorprese

Sanremo 2024, l'intelligenza artificiale di ChatGPT ha fatto delle previsioni sull'ipotetico vincitore del festival di Sanremo 2024, stilando una classifica completa dei 30 partecipanti in gara. Il festival di Sanremo inizierà tra meno di un mese e la stampa ha già avuto la possibilità di ascoltare le canzoni in gara e stilare le pagelle... non sono mancati quelli che hanno aperto le scommesse sulla canzone migliore e sul possibile vincitore, ma c'è di più.

Nei giorni scorsi, Fan Page, ha richiesto all'intelligenza artificiale di ChatGPT di stilare un'ipotetica classifica dei 30 big in gara, con tanto di podio con primo, secondo e terzo classificato.

Sanremo, la classifica secondo l'Intelligenza Artificiale

Dopo aver calcolato da 1 a 10 le possibilità di vittoria di ogni cantante, l'AI si è basata anche sulle recensioni della stampa riuscendo a stilare la classifica dei primi 10 classificati:

10 Negramaro, con un punteggio di 7,6

09 Diodato, con un punteggio di 7,8

08 Annalisa, con un punteggio di 8,1

07 Ghali, con un punteggio di 8,1

06 Loredana Bertè, con un punteggio di 8,1

05 Mahmood, con un punteggio di 8,3

04 Big Mama, con un punteggio di 8,5

03 The Kolors, con un punteggio di 8,5

02 Geolier, con un punteggio di 8,5

01 Angelina Mango, con un punteggio di 8,6

Sarà dunque Angelina Mango a vincere Sanremo 2024, almeno secondo l'intelligenza artificiale...avrà ragione?