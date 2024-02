inviato a Sanremo

Il primo posto regalatole nella serata d'esordio dalla sala stampa vale quantomeno come una prenotazione del premio alla critica intitolato a Mia Martini. «E che posso volere di più?». Loredana Bertè capelli blu e gambe scoperte che non mostrano, davvero, i suoi 73 anni, canta, da sempre sé stessa. Questa volta, con «Pazza», persino più del solito: «Prima ti dicono basta sei pazza e poi/ poi ti fanno santa». Standing ovation dall'Ariston, ieri sera e quanto posto nella seconda classifica parziale, dettata da televoto e radio.

Più pazza, più santa o più felice, Lori?

«Sono venuta al Festival perché volevo che il mio brano diventasse di tutti e dopo il primo passaggio la risposta è stata così grande che... mi ha spettinata! Tante volte hanno detto che ero pazza e non so se era meglio quando erano seri o quando erano ironici. "Pazza" mi assomiglia, e io la canto nella libertà di chi vuole essere sempre sé stessa. Follia per me fa rima con libertà».

Se tanto mi dà tanto, il premio della critica che porta il nome di tua sorella sarà tuo. Finalmente.

«Chissà se succede, vediamo: sono più abituata ad essere ultima che prima».

Intanto, il primo podio è stato interamente al femminile.

«È bene che le ragazze nella musica stiano acquistando sempre più spazio, la sorellanza è importante in un momento in cui tanti diritti conquistati negli anni vengono messi in discussione».

Ma i veri pazzi non sono quelli che non hanno capito Mimì, che l'hanno adulata solo quando se n'è andata?

«Il nono posto di mia sorella al Sanremo 1989, con "Almeno tu nell'universo", per me è ancora oggi inspiegabile».

Sei alla dodicesima presenza al Festival, alcune impossibili da dimenticare: la prima, nel 1986, con «Re» e il pancione finto; quella del 1991 con «In questa città» di Pino Daniele; quella del 1993 con tua sorella e «Stiamo come stiamo»; quella dell'anno successivo con un'altra pagina di cruda verità come «Amici non ne ho»; quella del 2012 con Gigi D'Alessio...

«Le ricordo tutte, anche quella del 2019 con tre standing ovation».

Cantavi «Cosa ti aspetti da me», fosti la vincitrice morale di quell'edizione. Che cosa chiedi ancora alla tua carriera?

«Credo di non avere più nulla da dimostrare».

La canzone che ti rappresenta meglio?

«Come si fa a scegliere? È impossibile, però... "Non sono una signora" è un manifesto, è diventato un modo di dire e dice come ho vissuto la mia vita e come continuo a viverla. "Non sono una signora" significa, ancora oggi, ribadire che le donne possono essere tutto quello che vogliono».

L'artista Loredana si mostra in grande forma. E la donna? Come sta? Ha trovato pace?

«"Pazza" è un po' la mia "Guernica": voglio chiudere la guerra con me stessa. Mi sono odiata abbastanza, come dice un verso della canzone: ora basta».

Pandemie, guerre, crisi... Come vive tutto questo il pettirosso da combattimento?

«De André mi definì così, per Battiato ero un'anomala ribelle. Rimango sempre la ragazza che s'incazza: di fronte alle ingiustizie non si può mai rimanere indifferenti».

«Una nessuna centomila»: sei gara con la tua amica Fiorella Mannoia, che propone anche lei una canzone-manifesto sulle donne. Che succede nell'Italia dei femminicidi?

«Succede che questi assassini continuano ad uccidere e bisogna fermarli, bisogna denunciare al primo schiaffo, non far mai calare l'attenzione sul fenomeno. Spero che quello che abbiamo visto nelle piazze dopo l'uccisione di Giulia Cecchettin sia veramente l'inizio di una svolta».

Siamo a mezzo secolo da «Streaking», il tuo lp d'esordio, del 1974, censurato per il nudo e i contenuti espliciti. Cinquant'anni festeggiati con l'antologia «Ribelle», 57 brani, tra hit e il brano di Sanremo. Eppure i Sanremo di Amadeus sembrano essere i pascoli delle nuove generazioni.

«Io sono con loro, da sempre. L'ho fatto con Boomdabash, Giordana Angi, Fabio Rovazzi. Nella serata delle cover, venerdì, con Venerus, un giovane di talento, faremo "Ragazzo mio": porteremo Luigi Tenco ai ragazzi con una sua canzone che parla di rapporti tra le generazioni».

L'arrangiamento è quello, di Ivano Fossati, inciso nel 1984 per l'album «Savoir faire». Rock, naturalmente: come Lori.