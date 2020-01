Al Bano e Romina a Sanremo, l'annuncio di Malgioglio: «Pronti a sbarcare al Festival»

Malgioglio annuncia: «Al Bano e Romina pronti a sbarcare a Sanremo». Cristiano Malgioglio in un post su Instagram scrive: «Ecco il duo più internazionale, pronti a sbarcare al Festival di Sanremo ...Albano e Romina Power. Già pronta anche la versione del brano cantata in cinque lingue diverse. Vi dirò .....che il solo ritornello non uscirà facilmente nella vostra testa. I Am very happy».

Malgioglio ha messo a punto con Al Bano e Romina una nuova canzone, «che è la più papabile» da eseguire all'Ariston, come ha scritto Malgioglio postando nei giorni scorsi su Instagram una foto che lo ritrae in studio di registrazione con i due cantanti. «Non chiedetemi se andranno a Sanremo o meno. Sarà Amadeus a comunicarlo e non certamente il sottoscritto», aveva scritto Malgioglio. «È meraviglioso - si legge nel post di Malgioglio - ogni volta che entrò in uno studio di registrazione dove ho passato degli anni bellissimi in contatto con i cantanti più celebri del nostro Paese e non... Ieri ho provato una bella emozione non appena ascoltavo il bravo Albano interpretare uno dei miei testi...

».

Romina Power a Potenza, la gaffe che gela pubblico e social network al Capodanno Rai

Al Bano a Sanremo: «Io e Romina ospiti? Avrei voluto essere in gara»

Ultimo aggiornamento: 19:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA