​Sanremo, Anna Oxa e la somiglianza con Star Wars: «Sembra il Maestro Jedi»

Anna Oxa, per la finale del Festival di Sanremo, si è esibita con un look insolito: capelli spettinati e arruffati e abito lungo scuro. Sembrava il Maestro Jedi. La cantante, che ogni volta non passa mai inosservata, anche questa sera è riuscita ad attirare l'attenzione del pubblico a teatro e a casa.

L'esibizione di Anna Oxa

Anna Oxa si è esibita sulle note del suo brano intitolato "Sali", molto difficile nell'esecuzione ma che la cantante porta a termine in modo impeccabile. Anna Oxa, secondo i social, non è stata capita in questa edizione di Sanremo, la cantante stessa ha "ammonito" il suo pubblico.

La polemica di Anna Oxa

Anna Oxa non sta collezionando posizioni alte per quanto riguarda la classifica del Festival di Sanremo e proprio per questo pensa che i suoi ascoltatori siano "analfabeti" e quindi non riescano a capire il senso e il testo della sua canzone.