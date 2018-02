Sanremo, ancora boom di ascolti: 51, 1%. Per la finalissima Pausini e Mannoia

Sanremo regala ancora boom di ascolti. La quarta serata, dedicata ai duetti e al vincitore delle Nuove Proposte, è stata seguita in media da 10 milioni 108 mila telespettatori con il 51.1% di share. L'anno scorso la quarta serata del festival aveva ottenuto in media 9 milioni 886 mila telespettatori pari al 47.05% di share.

La prima parte della quarta serata del festival è stata seguita ieri su Rai1 da 12 milioni 246 mila telespettatori pari al 49.1% di share, la seconda da 6 milioni 849 mila con il 57.3%. Nel 2017 la quarta serata del festival aveva avuto nella prima parte 11 milioni 707 mila spettatori con il 45.53%, la seconda 6 milioni 213 mila con il 53.20%.



Lacrime di commozione per Michelle Hunziker. La showgirl non ha trattenuto l'emozione di fronte ai sentiti complimenti del direttore artistico Claudio Baglioni. «Credo che il merito grandissimo di questo successo - ha detto Baglioni - vada a Michelle Hunziker e Piefrancesco Favino per come hanno saputo condurre questo festival. Un festival dove nessuno era conduttore. Io non avrei potuto fare niente senza la loro presenza e il loro talento. L'unico talento che mi attribuisco è quello di essere andato a cercarli», ha aggiunto mentre Michelle cercava un fazzoletto per asciugarsi gli occhi.



I tre conduttori hanno giocato anche a dichiarare i rispettivi 'highlights' del festival: «Per me - ha detto Baglioni - sono due. Il fatto che il mio farfallino ha avuto quasi più successo della farfallina di Belen e la mia imitazione, di cui pentirò tutta la vita - ha aggiunto ridendo - di Virginia Raffaele che imita Belen».



La finale Stasera è il gran finale con Laura Pausini e il ritorno molto probabile di Fiorello.

Ecco la scaletta degli artisti in gara:

Barbarossa

Red Canzian

The Kolors

Elio

Ron

Gazzè

Annalisa

Rubino

Decibel

Vanoni con Bungaro e Pacifico

Caccamo

Lo stato sociale

Facchinetti Fogli

Diodato Roy

Nina Zilli

Noemi

Meta e Moro

Avitabile e Servillo

Le Vibrazioni

Biondi



Tra gli ospiti della serata Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Antonella Clerici e il trio Max Pezzali, Nek e Francesco Renga.

«Carlo Conti mi ha chiamato ogni sera per complimentarsi», confessa Baglioni.