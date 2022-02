Sanremo, Mahmood e Blanco sono i vincitori del Festival. La classifica finale: seconda Elisa, terzo Morandi

Mahmood e Blanco vincono la 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 con "Brividi". Al secondo posto Elisa, terzo Gianni Morandi. La seconda votazione ha incoronato il duo di cantanti, dati per grandi favoriti fin dalla prima serata. Per Mahmood si tratta del secondo successo al Festival, dopo il trionfo del 2019 con "Soldi". Vittoria all'esordio assoluto, invece, per il diciottenne Blanco.

Sanremo, la classifica finale

Fuori dal podio, dalla quarta alla venticinquesima posizione: Irama, Sangiovanni, Emma, La Rappresentante di Lista, Massimo Ranieri, Dargen D'Amico, Michele Bravi, Matteo Romano, Fabrizio Moro, Aka7even, Achille Lauro, Noemi, Ditonellapiaga con Rettore, Rkomi, Iva Zanicchi, Giovanni Truppi, Highsnob con Hu, Yuman, Le Vibrazioni, Giusy Ferreri, Ana Mena, Tananai.

Gli altri premi

Il premio della critica Mia Martini va a Massimo Ranieri. Il premio della sala stampa Lucio Dalla va a Gianni Morandi. Il premio Sergio Bardotti per il miglior testo va a Fabrizio Moro. Il premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, assegnato dall'orchestra, va a Elisa.