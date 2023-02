Sanremo, classifica prima serata: Marco Mengoni in vetta, seconda Elodie, terzi Coma_Cose. Anna Oxa ultima

La classifica della prima serata di Sanremo 2023, dopo l'esibizione dei primi 14 artisti in gara. In vetta Marco Mengoni, seguito sul podio da Elodie e i Coma_Cose. Chiudono la top five Ultimo e Leo Gassmann. Ultima classificata Anna Oxa. Ecco la classifica completa della prima serata con il voto della sala stampa.

Sanremo, la classifica della prima serata

1) Marco Mengoni

2) Elodie

3) Coma_Cose

4) Ultimo

5) Leo Gassmann

6) Mara Sattei

7) Colla Zio

8) Cugini di Campagna

9) Mr. Rain

10) Gianluca Grignani

11) Ariete

12) gIANMARIA

13) Olly

14) Anna Oxa

Il regolamento della prima serata: chi ha votato

Nelle prime due serate votano esclusivamente i giornalisti accreditati al Festival. Quest'anno la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web è divisa per l’occasione in tre componenti di voto, ognuna delle quali esprimerà la propria votazione in maniera indipendente: giuria della carta stampata e tv, con peso di un terzo sul risultato complessivo delle votazioni in Serata; giuria delle radio, con peso di un terzo sul risultato complessivo delle votazioni in Serata; giuria del web, con peso di un terzo sul risultato complessivo delle votazioni in Serata.