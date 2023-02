Sanremo 2023, ascolti prima serata: 10 milioni 757 mila telespettatori, 62.4% di share

Sanremo 2023. Marco Mengoni è in testa a classifica (sulla base del voto della sala stampa) della serata di apertura del festival di Sanremo, durante la quale si sono esibiti i primi quattrodici cantanti in gara: oltre a Mengoni, Elodie, Coma_Cose, Ultimo, Leo Gassmann, Mara Sattei, Colla Zio, Cugini di Campagna, Mr. Rain, Gianluca Grignani, Ariete, gIANMARIA, Olly e Anna Oxa. Pubblico dell'Ariston in piedi per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che insieme alla figlia Laura ha seguito la prima serata del festival. Omaggio ai 75 anni della Costituzione, con l'inno nazionale intonato da Gianni Morandi e l'intervento di Roberto Benigni che cita anche il padre del presidente della Repubblica, Bernardo, padre costituente. Chiara Ferragni sul palco, di spalle, con la scritta «pensati libera» sulla stola bianca, dedicata alle donne.