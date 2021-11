Sanremo Giovani 2022, la lista dei 12 finalisti: ecco chi sono

Si stanno scaldando i motori per la nuova edizione di Sanremo e Amadeus ha già pronti i 12 giovani che parteciperanno alla kermesse canora. Sono 12 gli artisti che il prossimo 15 dicembre si sfideranno e tra loro solo due potranno partecipare alla prima serata del Festival. Ma chi sono questi talentuosi ragazzi?

Luca Castrignanò, in arte “Destro”, cantautore diciannovenne nato in un piccolo paesino in provincia di Lecce. Inizia a cantare all’età di 12 anni e scrive i suoi primi testi poco dopo. Partecipa a vari concorsi come: “Premio Mia Martini” arrivando alle semifinali, “Musica È’” aggiudicandosi il premio “miglior performance” e “Premio Lunezia” arrivando alle finali con la sua canzone “Limited Edition” premiata da Radio Bruno. Al Premio Lunezia conosce Beppe Stanco ed entra a far parte della Beat Sound, ed inizia cosi’ il suo primo percorso discografico.

Tananai, nome d’arte di Alberto Cotta Ramusino, nasce a Milano l’8 maggio 1995. Fin da ragazzino si dedica alla produzione musicale e nel 2017 pubblica per Universal Music un album di musica elettronica intitolato “To Discover And Forget”, sotto lo pseudonimo di Not For Us. Dopo il progetto Not For Us sente la necessità di esplorare nuovi generi musicali e inizia a scrivere testi in italiano, interpretandoli e producendone le basi. Nel 2019 pubblica i singoli “Volersi Male”, “Bear Grylls”, “Ichnusa” e “Calcutta”. A gennaio 2020 pubblica il suo primo EP “Piccoli Boati”, contenente il singolo “Giugno”. Il 26 marzo del 2021 pubblica per Eclectic Music Group il singolo “BABY GODDAMN”, sotto l’etichetta Polydor/Universal Music. Il brano, che ha raggiunto più di un 1 milione di streams su Spotify, presenta delle sonorità differenti rispetto ai brani precedenti e inaugura una nuova fase della sua carriera.

YUMAN, classe ‘95, nasce a Roma da padre capoverdiano e mamma romana. La musica diventa fin da subito un bisogno, una missione. Non ancora maggiorenne, inizia a scrivere i suoi primi brani e si sposta, nel 2015, a Londra e Berlino, per continuare il suo percorso artistico e umano, immerso nei tessuti stimolanti delle due città. Nel 2016 torna a Roma ed entra in contatto con la Leave Music, che se ne innamora e decide di produrlo, affiancandogli Francesco Cataldo come produttore artistico. Nascono nuovi brani e nel 2017 firma per Universal Music. Il 9 novembre 2018 esce “Twelve”, il primo singolo, mixato da Chris Lord Alge (Green Day, Muse, Joe Cocker), che entra in rotazione in radio fm come 102.5, Radio Deejay, Radio Rai e arriva in vetta ad alcune importanti playlist Spotify, come Viral 50 Italy e Viral 50 Swiss. A marzo 2019 esce il secondo singolo “Run”, inserito nella DSCVR New Music Italia di Vevo, la playlist dedicata ai nuovi artisti da tenere d'occhio. Grazie a "Run", YUMAN viene notato anche in Germania: parte un tour estivo e viene ospitato dal Die Pierre M. Krause Show del network nazionale SWR3". Non solo. In primavera, YUMAN è sulla copertina de Il Venerdì di Repubblica, assieme a Mahmood, Rancore e Chadia Rodriguez, MTV lo proclama "Artista del mese" e YouTube lo inserisce tra 10 artisti più promettenti del 2019. A metà del 2021, YUMAN pubblica il suo nuovo singolo, “I AM”, che presenta in Italia a Radio1 Music Club, Radio2 Social Club, PlayMag (RaiPlay), Webnotte di La Repubblica e, in Gran Bretagna, a London One Radio, Premier Radio e Chat and Spin Radio. Il brano viene trasmesso da radio fm di tutta Italia e, all’estero, da Radio Falš (Croazia), Radio Belgique FM (Bruxelles) e Big Bang Radio WNIA 89.1FM (North Carolina). Il video esce anteprima esclusiva su Billboard Italia.

Matteo Montalesi aka ESSEHO, Artista classe ’97, polistrumentista, autore e produttore romano. Dopo l’esordio sulle piattaforme digitali con il singolo “Bambi”, brano che ha superato i 3 milioni di streams ed ottenuto la copertina “Graffiti Pop” di Spotify, prodotto dallo stesso artista con Amanda Lean e Not for Climbing insieme a Niccolò Contessa e Sine, già noti nel circuito discografico per aver lavorato a progetti di successo come Coez, I Cani, Noyz Narcos, Gemello e molti altri. “Bambi” è un brano leggero da cui farsi trasportare, un pop accurato ed immediato in cui le linee vocali ed il suono caldo delle acustiche immergono l’ascolto in atmosfere avvolgenti e rilassanti. Nel videoclip del brano una giovane skater “danza”, dall’alba al tramonto, su un longboard per le vie di Lisbona, nei pressi della Praia de Santa Cruz. “Bambi” ottiene un importante riscontro dai networks radiofonici, presentato nel programma “Deejay chiama Italia” di Linus e Nicola Savino, entrando nella “TOP 20 indipendenti” del circuito Earone, con il supporto di importanti realtà radiofoniche nazionali.

Angelica ha 25 anni e viene da un paese della provincia di Padova. Ha studiato canto dall'età di 16 fino all'anno scorso.nDa un anno sta cercando di scrivere canzoni sue perché sente la necessità di comunicare qualcosa. A parole non è molto brava quindi cerca di dirlo attraverso la musica. Spesso canta a matrimoni accompagnata da un'amica alla chitarra. Ha partecipato a vari concorsi e l'ultimo a cui ha preso parte, il "Fatti Sentire", ha trasmesso la serata su Rai2 in seconda serata. E’ timida, testarda e non molla mai. Vorrebbe vivere in un mondo pieno di musica.

Martina Beltrami è una cantautrice nata e cresciuta a Rivoli (TO). Partecipa all'edizione 2020 del celebre talent show “Amici di Maria de Filippi”. Il suo percorso nella scuola e le sue performance la portano fino alla fase serale del programma. Martina è vera, esprime le sue emozioni attraverso la musica che scrive e i suoi fan ritrovano la propria vita in ogni nota, in ogni testo. Il 12 Giugno 2020 esce, per Fiero Dischi/Artist First, il suo primo singolo “Luci accese” col quale ottiene un successo immediato entrando nelle prime posizioni delle classifiche su Spotify e Apple Music. Esordisce alla posizione nr.1 nella classifica dei singoli di iTunes, entra nella playlist “New Music Friday” di Spotify e rimane per quasi un mese nella “Viral 50” sempre di Spotify. Il 28 Maggio 2021 viene pubblicato il terzo singolo “Per dirti che (mi spiace)” sempre per Fiero Dischi/Artist First. Il brano entra in rotazione su alcune delle più importanti radio nazionali. Con all’attivo soltanto tre singoli riesce a raggiungere 5 Milioni di Streaming su Spotify, affermandosi come una delle artiste più promettenti nel panorama della musica italiana.

Oli? è la rivoluzione del pop degli anni venti. Il giovane talento veneto è ben determinato a creare un'ammaccatura nella cultura musicale moderna, il suo sound fonde melodie catchy a testi intimisti e generazionali con chitarre e 808 distorte. La nuova era del pop parte da qui: un mix di atmosfere che vanno dai band storiche dell'emo e del pop-punk come My Chemical Romance e Blink-182, passando per reference moderne come Machine Gun Kelly e Yungblud.

Samia nasce a San'a, nello Yemen. Metà somala e metà yemenita, si trasferisce in Italia a 4 mesi. Si dice che da piccola, appena sveglia, si alzava ed iniziava a cantare e ballare, facendo intendere da subito le sue passioni e intenzioni verso quello che lei stessa chiama il suo "psicofarmaco per l'ansia". Ad oggi Samia conferma la sua voglia di cantare appena sveglia, ma solo dopo un buon caffè e il mantra: "daje che je la posso fa!”. Nella sua musica si può percepire la spinta ad uscire fuori verso la luce, ma allo stesso tempo a conoscere il buio e il fumo che fanno parte della vita. A ottobre 2021 esce per Leave Music con un 45 giri digitale che contiene i brani “Volume spento” e “Piove”. Nei suoi brani si riescono a sentire perfino gli odori. I testi crudi, la voce morbida e il sound urban si amalgamano in un tutt’uno. Per Sanremo Giovani presenta il brano “Fammi respirare”, in cui grida la necessità di dichiarare i propri sentimenti. Ricordarsi di respirare è d’obbligo ed è la sua richiesta di respiro alla vita, nonostante le oppressioni e i limiti dati a volte da noi stessi.

Cristiana Carella, cantautrice brindisina, classe 2000, senza_cri, dopo la pubblicazione del singolo “TU SAI” nell’agosto 2021, sta ora ultimando il suo primo EP dal titolo “SALTO NEL VUOTO”. Con la chitarra in mano da quando aveva 3 anni, accompagnata dalla sorella maggiore al pianoforte, figlia di un papà appassionato di musica e di una mamma ex-ballerina, senza_cri non poteva che diventare cantautrice. Come in un film, ha vinto timidezza e insicurezze grazie alla musica, prima suonando la chitarra nell'orchestra delle scuole medie e poi iniziando a scrivere canzoni a 15 anni. Selezionata tra decine di cantautori esordienti che hanno preso parte alla rassegna live itinerante Tenco Ascolta nell’estate 2021, è stata invitata a esibirsi all’interno della serata conclusiva del Premio Tenco 2021, sabato 23 ottobre 2021, per eseguire i brani di “SALTO NEL VUOTO” sul palco del teatro Ariston di Sanremo. Le influenze musicali di senza_cri spaziano da Lucio Dalla a Renato Zero, da Luigi Tenco a Michael Jackson, dai Beatles a Britney Spears fino ai mitici Bee Gees con cui è cresciuta, ma anche Justin Bieber e Billie Eilish.

Vittoria, ho 18 anni, di Villafranca in Lunigiana (MS) frequenta il quinto anno del liceo linguistico di Pontremoli. Fin dalla tenera età, l’arte è sempre stata la sua unica musa. Tutta la voglia di esprimere se stessa si identificava prima nel disegno e nelle arti figurative, successivamente nella musica e nel canto. Impugnare una chitarra o una matita era diventata l’unica via d’uscita da un mondo che sosteneva facesse fatica a capirla. Le influenze musicali sono state tante: Punk, R&B e Hip-Hop. Nel 2019 vince la categoria “New Voice” al Cantagiro accedendo come finalista l’anno successivo.

E insieme a loro anche Bais, da Udine con il brano “Che fine mi fai” e Matteo Romano, da Cuneo con il brano “Testa e croce”.